Sergio y Daniel, los creadores del ‘CD Tenerife War Bot’: “Nosotros no sabemos quién va a ganar”

Sergio Díaz, de 26 años, se graduó en Ingeniería Informática y ahora está inmerso en sus estudios de Doctorado. Daniel Martín, de 27, finalizó el Grado en Historia y está muy contento con un podcast sobre el CD Tenerife (Callejón del combate) que ha puesto en marcha en la plataforma de iVoox junto a dos amigos. De momento, ninguno de los dos ha tenido que saldar cuentas con la Justicia, pero en sus teclados soportan el peso de cientos de ‘muertes’. Entre ellas, la de un compañero, José Antonio Felipe, que fue ‘brutalmente asesinado’ por otro de los nuestros, Máximo Martín Travieso, dejando a los lectores de Diario de Avisos sin la posibilidad de enterarse de la actualidad deportiva a través de nuestro maravilloso Flash de Deportes. Sergio y Daniel son los creadores del famoso CD Tenerife War Bot, un juego de asesinos y asesinados que nace en Twitter y en el que solo puede quedar uno. Eso lo decidirá el azar. Los jóvenes tinerfeños diseñaron este programa con la idea de crear una pequeña comunidad entre los 178 usuarios de la red, seguidores, periodistas y trabajadores del conjunto blanquiazul seleccionados para la contienda, pero lo cierto es que no esperaban que tuviese tanta repercusión. En general, todos los que participan “han entrado a vacilar y es de agradecer, porque esa era nuestra intención”, confiesa Daniel. A cada muerte en Twitter, repetimos, que se produce de una forma totalmente aleatoria, se le añade una frase de coña, si bien alguna ha sido diseñada con una pizca de ‘mala leche’.

-¿En qué consiste el CD Tenerife War Bot?

S: “La idea es un poco la misma que la de los diferentes War Bot que se están viendo por ahí. El más conocido fue el de la Guerra Mundial, que tenía una temática muy diferente, ya que trataba sobre la conquista de varios países. Ese lo ganó España. Después, se crearon otros en los que simplemente se “mataban” entre personas. El nuestro funciona al azar, no como esos que he te dicho, que están más teledirigidos; se nota porque siempre suelen ganar los más ‘famosetes’. Nuestra idea es que quede un superviviente al azar”.

D: “Se nos ocurrió al ver que en muchas comunidades en Twitter de equipos de fútbol lo estaban haciendo. Entonces, como yo sabía que Sergio era informático, contacté con él por privado y empezamos a diseñarlo”.

-¿Cómo funciona?

S: “Básicamente, nosotros no sabemos quién va a ‘morir’. Tenemos una hora (de 11:00 a 21:00) y fecha fijadas en las que se pueden producir los enfrentamientos, que también son aleatorios. En esos momentos predeterminados, el programa ejecuta las muertes al azar; coge un nombre para ser asesinado y otro para ser el asesino. También hemos añadido frases concretas que son añadidas a cada ‘combate’, dependiendo de los personajes. Tenemos frases para los asesinos y para los asesinados, que aparecen cuando se produce el ‘crimen’. Todo está programado para que se publique un tweet por cada ‘muerte’. Además de eso, tenemos una base de datos con todos los usuarios que participan, que se actualiza tras los enfrentamientos y pone los que están muertos -los subraya en rojo- y los que quedan vivos”.

-¿Crean ustedes las frases?

S: “Sí. Al principio diseñamos un montón de frases, pero a lo largo del juego hemos jugado con las interacciones de varios usuarios y las hemos añadido a nuestra base de datos. Hemos diferenciado entre personajes conocidos y usuarios que no lo son. Confieso que algunas de las frases han sido creadas con un poco de ‘mala leche’, pero, en general, todos se lo han tomado muy bien”.

-Al final se trata de un juego en el que prima el sentido del humor.

D: “La verdad es que sí. Estamos sorprendidos porque teníamos previsto que algunos periodistas no se lo tomaran tan bien como se lo han tomado. Ha sido una sorpresa, han vacilado y entrado en el juego. Da gusto ver que la gente interactúa y se ríe con el War Bot. Nuestro objetivo también era el de crear más comunidad dentro de la ‘selva’ de tweets sobre el CD Tenerife. Estamos muy sorprendidos con la expectación que se ha producido”.

-Vamos, que han recibido un montón de feedback…

S: “Sí. Mucha gente nos ha respondido e intentamos seguirle un poco el juego, siempre de buen rollo. Hemos tenido algún problemilla que otro, pero evitamos las discusiones porque queremos eso, generar buen rollo entre todo el mundo”.

D: “A mí lo que me sorprende de todo esto es que hay mucha gente que no piensa igual que nosotros y, sin embargo, se lo ha tomado súper bien, incluso, sabiendo que nosotros somos los que hacemos el Bot. Han entrado a vacilar y eso es de agradecer, porque esa era nuestra intención”.

-A un compañero nuestro le tocó ‘matar’ a otro “dándole con el manifiesto comunista en la cabeza”.

S y D: “ja, ja, ja, sí, sí…”.

D: “Esa frase era mía”.

-Qué me dicen de los usuarios que han sido incluidos en el CD Tenerife War Bot.

S: “Buscamos a los que más juego dan, como los periodistas o los propios responsables del club, como Amid Achí o Juan Amador. Intentamos que hubieran profesionales de todos los medios de comunicación para que fuera algo más interactivo, porque, al final, la gente consume unos medios más que otros”.

D: “Sí. Intentamos que por lo menos un periodista representara a cada medio”.

-Imagino que los dos son muy aficionados al CD Tenerife.

D: “Sí. Abonados desde hace muchos años”.

-¿Cómo ven la temporada del Club Deportivo Tenerife?

D: “Yo empecé siendo muy pesimista, pero, con el paso de los partidos de pretemporada, he visto que el equipo ha evolucionado y ya no lo soy tanto. Ya no veo el descenso tan claro como lo veía a principio de mes, por ejemplo. Creo que se puede hacer una temporada tranquila. Si se consiguen los fichajes que supuestamente quedan, podemos conseguir la salvación”.

S: “Veremos que pasa en la primeras jornadas. Habrá que ver también cómo evoluciona la temporada. Si tenemos a un tío que marque 15 goles miraremos al Play-Off. Si no es así, creo que nos quedaremos a media tabla”.

-Entiendo que ustedes son de los que siguen estando ahí en los malos momentos.

S y D: “Sí, claro”.

-¿Y si el CD Tenerife les propusiera trabajar para el club en alguna de sus áreas?

D: “Que muchas gracias por la oferta, pero yo no. Vivo tranquilo con mi cuenta de Twitter personal, con el podcast. Ahora mismo no me interesaría entrar ni en el Tenerife ni en ningún lado”.

S: “Yo depende de si es un trabajo relacionado con mi Doctorado (científico de datos). Al final, lo que busco es algo que me entretenga”.

-¿Creen que el Tenerife se ha adaptado a las redes sociales?

S: “Bueno, al menos ahora dan un poco más de juego con los fichajes, que es lo que hacen otros clubes, como el Betis. Al menos el CD Tenerife lo intenta”.

D: “Yo creo que se han hecho cambios últimamente en el club, pero el Tenerife está anclado en 2009 o 2010 respecto al marketing y la forma en la que venden el producto. A mí personalmente no me gustó cómo presentaron la campaña de abonos para esta temporada, ni tampoco las equipaciones. Creo que es una percepción general. El Tenerife tiene que cuidar más su imagen en el exterior, porque, al final, muchas veces se habla de que por un anuncio no se van a abonar más personas, pero si puede que calar más el mensaje, incluso en el propio abonado. En Twitter se ha movido mejor la cosa. El community manager está respondiendo a los tweets con gracia, pero, en general, veo al club anclado en el pasado”.

-Volviendo al War Bot, ¿ya tienen pensado cuándo harán la Final?

S: “Puede que el miércoles. Pero queremos separar un poco las ‘muertes’ para que acabe a una hora rara, dentro del margen que tenemos. Ya veremos. Todavía no sabemos si más adelante lo retomaremos, porque no se hasta qué punto puede ser agotador para los usuarios. No para nosotros, porque nuestro repositorio está en Amazon y es gratuito. Tampoco tenemos otro fin más allá que el de este War Bot. Cuando acabe el juego si me gustaría explicar algunas cosas técnicas, de los automatismos del juego”.

D: “Cuando acabe este War Bot nos tomaremos un descanso. Si la gente empieza a pedir otro, pues nos plantearíamos volver a hacerlo otra vez”.