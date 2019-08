Sipcic: “Llegar al CD Tenerife es un gran paso en mi carrera, daré lo mejor”

Nikola Sipcic, un defensa central “moderno, fuerte y rápido”, tal y como se definió él mismo, ya está en la Isla. La última incorporación del CD Tenerife llegó ayer vía Los Rodeos pasará reconocimiento médico antes de viajar para trabajar en la estancia de pretemporada que el cuadro blanquiazul realiza desde esta semana en la localidad portuguesa de Melgaço.

Sipcic, fichado desde el Rad de Belgrado, es un defensor central de 24 años y 1,92 metros que llega a la Isla para reforzar una de las demarcaciones que más problemas ha dado en el club en los últimos años y donde se le busca salida al argentino Mauro Dos Santos. “Estoy muy contento de poder venir al CD Tenerife porque es un gran paso en mi carrera y daré lo mejor de mí mismo para el equipo”, dijo el jugador balcánico que señaló que se incorporaba “a un gran equipo y una gran liga” en una maniobra futbolística “que es lo mejor para mi carrera”.

El jugador serbio señaló que estaba listo para ponerse bajo el mando de López Garai de inmediato “y empezar a jugar”. “Los aficionados me van a conocer con el paso de los partidos”, dijo un ilusionado Sipcic, que admitió que este cambio de aires “significa mucho para mí porque es una gran oportunidad de probarme en una de las mejores ligas del mundo así que lo haré lo mejor posible”.

Comprometido profesionalmente con el CD Tenerife hasta junio de 2022, Nikola Sipcic admitió que su objetivo es sumarse al grupo y trabajar “para ganar cada partido” de competición oficial que dispute con la camiseta blanquiazul de un equipo que ha puesto mucha confianza en su contratación.

Esa confianza espera devolverla sobre el terreno de juego un futbolista potente en el juego aéreo, no exento de otras importantes cualidades defensivas y conocedor, en cierta medida, de lo que le espera en Tenerife. “Me he informado acerca del club, sé lo que ha pasado en estos últimos meses y he visto jugar a Filip Malbasic, aunque todavía no he podido hablar con él”, relató el jugador serbio, compatriota del portador del número nueve blanquiazul. “Espero unirme a mis nuevos compañeros cuanto antes”, dijo Sipcic que tendrá dos partidos en Melgaço para ir cogiendo la mecánica del grupo de trabajo que lidera el técnico Aritz López Garai.