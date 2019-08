Tejina eleva mañana sus corazones

Los emblemáticos Corazones de Tejina volverán a elevarse mañana domingo, 25 de agosto, en homenaje al santo patrón, San Bartolomé de Tejina. Una fiesta, que se remonta al siglo XIX y declarada Bien de Interés Cultural, que cada vez atrae a más gente y cuya tradición “está asegurada entre los jóvenes”, destaca Nuhacet Fernández, presidente de la Asociación Corazones de Tejina. Los corazones, ornamentados con flores, ramas, frutas y tortas, saldrán sobre las 10.30 horas de mañana desde los tres barrios del pueblo: Calle de Arriba, El Pico y Calle de Abajo; con la previsión de que lleguen a la plaza de la iglesia en torno a las 11.00 horas, donde tendrá lugar la ofrenda al santo patrón y se recitarán los tradicionales versos, explica Nuhacet Fernández.

La realización de estos corazones, que conforman unas estructuras de madera y hierro recubiertas con ramas de haya que pueden alcanzar los 800 kilos de peso, comenzó a inicios de esta semana con la elaboración de las tortas. “Y durante toda la semana se buscan las ramas en el monte para hacer el tapiz verde, y desde esta tarde [ayer] y mañana [hoy] se empieza a armar el corazón”, detalla el presidente de la asociación. Una labor en la que pueden llegar a participar entre 50 y cien personas.

El tradicional ‘pique’ entre los barrios es el que empuja a tratar de hacer cada año el mejor corazón. “El pique es una parte básica de la tradición, gracias a ese pique y a la constante necesidad de ser perfectos y no tener fallos para que el otro no te critique, pues se consigue que cada año los corazones sean mejores y más bonitos”, indica a este respecto Nuhacet Fernández.

Un ‘pique’ que se manifiesta durante todo el recorrido con mucho humor entre los vecinos de cada barrio, pero que no empuja a correr para ser el primero en llegar a la plaza y elevar su corazón, porque“el orden de llegada está establecido, no es un corre corre, por falta de espacio y para entrar todos bien. Y a la hora de colocar los corazones, existe cierto pique, pero tampoco es importante, no es necesario correr, por seguridad. Al final nuestro pique va más encaminado a cómo está hecho el corazón, las tortas, la fruta…”, explica el presidente de la asociación.

Para la cita de mañana se espera que miles de personas llenen el pueblo, a pesar del calor que se prevé. “Cada vez es más conocido, el pueblo se llena de gente con ganas de conocer esta tradición tan bonita y tan visual, y nos llena de orgullo que venga gente de cualquier sitio e incluso turistas, y estamos encantados de recibirlos y de enseñarles qué tenemos”, valora Fernández.

Los actos continuarán por la tarde con la Batalla de las Flores por las calles de Tejina, a las 18.00 horas, y el XXXIII Festival Exaltación de los Corazones, a las 21.00 horas.

Mientras, desde el Ayuntamiento, el concejal de Fiestas, Josimar Hernández, tejinero también, destaca que se trata de unas fiestas que “ya son un referente en el municipio”. “Cada año se incrementan las visitas a una tradición que se mantiene en el tiempo gracias al trabajo del pueblo de Tejina y todos sus habitantes”, valora Hernández.

Fuegos aplazados por altas temperaturas

Por otra parte, el Ayuntamiento de La Laguna, de acuerdo con la Comisión de Fiestas de Tejina, ha decidido aplazar la tradicional noche de fuegos artificiales, uno de los actos destacados del programa, prevista para hoy sábado. El motivo es la declaración de situación de alerta máxima por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales. Como fechas alternativas se barajan el martes 27 o el sábado 31 de este mes