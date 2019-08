Vanesa Martín: “Desde el primer momento mi carrera ha sido de ‘pico y pala'”

La cantautora Vanesa Martín regresa a Tenerife para presentar su disco Todas las mujeres que habitan en mí, este sábado, en el Pabellón Santiago Martín (21.00 horas).

– Acaba de volver de una gira por Latinoamérica y en octubre comienza a rodar por Europa. ¿Se imagina en sus inicios este éxito internacional?

“La verdad es que no. Para mí la realidad ha superado mis sueños. En Argentina, México y Chile va muy bien y hemos estado allí bastante tiempo presentando discos y haciendo conciertos. Ha sido maravilloso. Y en octubre vamos por primera vez a Dublín, París, Londres, Edimburgo… Es un regalo, porque cuando haces música lo que quieres es subirte a un escenario a tocarla, cantarla y ver cómo la gente la recibe, cómo la hace suya. Y que, de repente, vayamos ampliando horizontes y seamos más, y que la gente se emocione y todo esté creciendo es inexplicable. A veces me siento en deuda continua y me quedo sin palabras”.

– Usted es uno de los máximos exponentes de la música española, con una carrera de fondo. ¿Ha sido complicado el viaje? ¿Ha habido algún momento en el que tuviera ganas de rendirse?

“No, para nada. Porque desde el primer momento mi carrera ha sido de ‘pico y pala’. La gente ha sido la que ha ido, con el boca a boca, recomendando mi música, mis conciertos. Y después, por suerte, tengo un equipo de trabajo maravilloso que, a día de hoy, desde hace a lo mejor doce años, están todos a una y son conscientes de que hay un mensaje y algo que conecta con la gente. Pero sí que es verdad que el público es el que tiene todo el mando de la situación. El público es, en general, el que hace que la carrera de un artista continúe, se estanque o se pierda. Son el motor, el pulso, los que van y compran tu entrada, los que te recomiendan a otros, los que están contigo acompañándote todo el camino. Y se crean cimientos…Yo miro atrás y veo a gente que sigue conmigo desde el primer disco, desde hace doce años. Es impresionante”.

– ¿En qué ha cambiado la música de Vanesa Martín desde 2006 con Agua hasta ahora?

“Evolución hay sin duda. Vas creciendo, aprendiendo, depurando tu sonido, llenándote de herramientas. Por suerte, técnicamente me puedo permitir llevar lo que quiera a día de hoy. También hay cambios como que ahora tengo menos tiempo libre, que voy a Argentina y me esperan en el aeropuerto, o que voy a la playa y veo a personas con el móvil haciéndome fotos, que eso sí que lo llevo un poco peor. ¡Me da una vergüenza terrible! Pero sigo siendo la misma. Me sigo ilusionando como el primer día. No podemos creernos nunca que esto es para siempre porque es el primer peldaño al fracaso. Te acomodas y crees que has llegado para quedarte y ya está, ya no tienes nada más que hacer, y eso es un error. Yo siempre estoy constantemente en búsqueda y cuestionándome lo que hago, aprendiendo. A mí eso me nutre muchísimo”.

– ¿Es importante la honestidad a la hora de componer sus canciones? Aunque hablen de algo que le ha ocurrido a otras personas…

“Eso es fundamental. Que independientemente de que yo escriba canciones que cuenten historias que no me han pasado a mí en primera persona, porque lógicamente no he tenido tiempo de vivir tanto, le meto el ‘cómo yo viviría esta historia’ o ‘cómo me afectaría a mí esto’. O simplemente contarlo de la manera más objetiva posible desde el amor, el cariño y las emociones. Creo que las emociones son universales e, independientemente del idioma, conectas. Yo creo que hay conexiones que están ‘por encima de’. En mi caso creo que hay que ser honestos con lo que se cuenta y decir la verdad. La verdad es imbatible”.

– ¿En qué medida cree que los artistas deben mostrar su ideas políticas?

“Mi política es la igualdad. En mis canciones hablo de la igualdad, la tolerancia, el respeto, del crecimiento individual de cada uno, de no conformarnos con aquello que no nos hace felices y de tener las mismas oportunidades. Esa es mi filosofía de vida, independientemente del género. Es una política social. Y yo creo que sí que tenemos una responsabilidad con las letras. Por ejemplo, en mis conciertos vienen muchos adolescentes de 13, 14 o 15 años, que los veo cantando a viva voz, y te das cuenta de que van a crecer contigo y que te ponen en sus casas, en sus vidas. Tenemos que fomentar una sociedad que vaya hacia el crecimiento y la evolución no todo lo contrario”.

– En 2016 publicó un poemario, Mujer Océano. Me preguntaba si los poemas iban a ser canciones que quedaron a mitad de camino…

“Algunos sí han seguido ese camino. Te has perdido quién soy y Me equivoqué salen en el libro. Y algunos saldrán, porque a día de hoy me pongo a veces a leer el libro y, bueno, está mal que yo lo diga, pero me pregunto ‘¿Y esto cómo lo he hecho?’ ‘¿Cómo ha salido de mí esto?’. Y me emociona. Evidentemente, hay cosas que cambiaría y mejoraría, porque hay trabajos que siempre quedan abiertos y las personas que somos perfeccionistas, nunca estamos contentos 100%. Pero hay otras muchas letras de ese libro que sí que me inspiran para hacer más canciones, la verdad”.

– ¿Tiene en mente publicar otro poemario o de momento la música lo ocupa todo?

“Si es que no tengo tiempo ni de pararme a vivir casi (risas). Imagínate un libro también, con la promoción y todo lo que conlleva. Para hacer las cosas tienes que hacerlas bien. Y dedicarles el tiempo que merecen. Yo no soy de hacer las cosas a medias. Estoy escribiendo en paralelo a mi carrera pero con calma y cuando llegue el momento pues saldrá”.

– ¿Qué podrá ver encima del escenario el público canario? ¿Qué tienes preparado?

“Pues es la tercera vez que vamos a las islas con este trabajo, imagínate. Nos tratáis muy bien. Y vamos con el show tal cual lo llevo aquí en la península, con toda la banda. Hay canciones de mis discos anteriores por supuesto. Vamos a disfrutar y olvidarnos un poco de la rutina del día a día”

– ¿Cómo lleva el haber participado en La Voz Kids, un programa con tanta audiencia?

“Pues se emitirá en septiembre y estoy deseando también verlo, para ver cómo ha quedado. He aprendido tantísimo de los niños… Hay un talentazo en nuestro país. Yo sobre todo les hacía hincapié en que esto es un concurso, un juego, como un campamento. Y ellos lo viven así. Mira, los niños cuando no pasan a la siguiente fase lloran porque se pierden la experiencia, porque dejan ahí a sus compañeros, pero no lloran porque no hayan ganado. Ellos vienen y te dicen en los ensayos ‘Ayer estuvimos hasta las doce cantando en el hotel’. Eso es lo que echan de menos. Y lo que más me gusta es que ahora en la gira los niños están viniendo a verme a los conciertos. Y los ves ahí con sus carillas, con su ilusión y esa nobleza que tienen los niños, esa verdad… Me he reído mucho con ellos, he sufrido cuando de repente estás ya en la final y tienes que dar una serie de nombres y te gustaría que pasaran todos. Se les coge un cariño increíble. Porque además para nosotros, que somos adultos, vamos a ese escenario de esas características, de esas dimensiones que es impresionante y nos ponemos nerviosos. Imagínate para un niño. Pero los ves ahí con una soltura que dices ‘pues ya está’. Ellos se crecen ante la adversidad y es precisamente por la inocencia de no tener que demostrar nada, simplemente disfrutar. Nosotros, los adultos, nos llenamos la cabeza de porqués y paraqués, y ellos simplemente van, disfrutan y ya. Y con los compañeros, David, Rosario y Melendi, hemos hecho un equipo muy compensado, muy bueno, nos llevamos muy bien y nos reímos mucho. De echo nos echamos de menos y nos escribimos mucho”.