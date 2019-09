24 canarios optan a becas del BBVA y de El Celler de Can Roca

Canarias es la quinta comunidad con más candidatos a las Becas BBVA y El Celler de Can Roca, donde la innovación y la sostenibilidad son los ejes fundamentales. De los 393 candidatos, 24 son canarios. A través de este programa formativo, dirigido a jóvenes promesas de la cocina y la hostelería, BBVA y los hermanos Roca buscan ayudar a los profesionales del futuro a adquirir las competencias necesarias para ofrecer la mejor experiencia al cliente en un nuevo contexto digital y sostenible. Se trata de una nueva edición de las becas BBVA, de las que ahora mismo están disfrutando tres estudiantes de hostelería de Canarias.

El proyecto conjunto entre BBVA y los hermanos Roca ha evolucionado en un plan de formación cuyos ejes fundamentales son la innovación y la sostenibilidad, áreas en las que ambas insitituciones son referentes. Esta formación se materializará en diez becas a jóvenes promesas de la hostelería, así como diversas sesiones formativas para pymes. Este proyecto fue presentado en Barcelona donde han sido anunciados los 393 candidatos a las nuevas Becas BBVA y El Celler de Can Roca, de los cuales 24 son canarios.

Durante la presentación, los hermanos Roca elaboraron un nuevo plato que refleja los valores compartidos por ambas entidades: innovación, creatividad y necesidad de transitar hacia un mundo más sostenible. Por ello, en su elaboración han incorporado productos locales y nuevas técnicas descubiertas en sus diferente giras con BBVA por todo el mundo.

Joan Roca destacó que “las Becas BBVA son una oportunidad para los estudiantes pero también una fuente de inspiración para nosotros”. Asimismo, Josep Roca subrayó que “estas nuevas becas abren la puerta a cualquier estudiante de hostelería que quiera seguir aprendiendo”. “La formación continua es un aspecto que siempre está presente en El Celler”, añadió Josep.

Con la vista puesta en las capacidades que demanda una nueva realidad digital y sostenible, se abre otra oportunidad para jóvenes talentos de la gastronomía y de la hostelería. Los 393 candidatos que optan a una de las Becas BBVA y El Celler de Can Roca son estudiantes de hostelería de último curso que se inscribieron hasta el pasado 2 de septiembre. De entre ellos, los hermanos Roca seleccionarán a los 30 finalistas, para lo que se valorará, además del expediente académico y la experiencia profesional, la creatividad del aspirante en un vídeo presentación.

La final, en la que se elegirá a los 10 alumnos ganadores de estas becas, se celebrará en noviembre. Durante una jornada, los candidatos se encargarán de la creación, diseño, cocinado, maridaje y servicio completo de un menú a un jurado de excepción formado por Joan, Josep y Jordi y parte del equipo de El Celler. Los 10 elegidos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia de cuatro meses en el restaurante de Girona.

Sostenibilidad

Otro de los aspectos que une a BBVA y El Celler de Can Roca es su compromiso por un futuro más sostenible. En este sentido, son ya muchos los proyectos que se están llevando a cabo desde ambas compañías, siempre con la vista puesta en ofrecer una experiencia única a sus clientes.

Para los hermanos Roca, uno de los pilares de su negocio es apostar por una cocina que respeta al pequeño productor y donde los ingredientes de cercanía y de temporada son la base de sus platos. Además, han sido pioneros en el reciclaje de residuos a través de su proyecto ‘Roca Recicla’, que utiliza la creatividad para dar una nueva vida a las casi 100 botellas que se generan a diario en su restaurante. Este enfoque es compartido por BBVA que, continuamente, está innovando y desarrollando nuevas soluciones para sus clientes, con el objetivo de asegurar el bienestar de las generaciones futuras.