Arnold Schwarzenegger cree que Donald Trump “está enamorado” de él

“Creo que está enamorado de mí”. Así se explicó el polifacético Arnold Schwarzenegger en una entrevista para la revista Men’s Health cuando le preguntaron por su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A decir verdad, el exgobernador de California (2003-2011) y el mandatario republicano han tenido sus más y sus menos desde que el primero de ellos apoyará públicamente a John Kasich en las primarias del partido conservador estadounidense. “Esa es la realidad con Trump, él quiere ser yo”, respondió el actor de ‘Terminator’.

Arnold Schwarzenegger definió los encuentros que ha mantenido con Trump como “combates de lucha libre” y subrayó que el inquilino de la Casa Blanca “siempre admiró a las personas con buenos cuerpos”.

Los caminos de ambos se han vuelto a cruzar después de las declaraciones del exgobernador californiano, quien además dijo que a Donald Trump “siempre le salen las cosas”, refiriéndose a que el mediático presidente ha hecho lo que le ha dado la gana tanto en el mundo de la farándula como en la política.

“Pero aprendí rápidamente que esa no es la forma en la que funciona; tienes que ser capaz de unir a la gente y éso lleva mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, pero así son las cosas. Si no te gusta eso, no te metas en política”, concluyó.