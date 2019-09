Descubren un tratamiento que reduce el cáncer de pulmón en el 80% de los pacientes

Investigadores del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) han descubierto un nuevo tratamiento basado en quimioterapia e inmunoterapia que permite reducir el cáncer de pulmón y evitar la recaída en el 80 % de los pacientes que se encuentran en estadios intermedios de la enfermedad.

El investigador líder y jefe de oncología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, Mariano Provencio, así lo ha explicado a Efe tras presentar el estudio, denominado Nadim, en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón que se celebra desde el sábado y concluye este martes en Fira de Barcelona.

“Es un gran avance y una situación muy espectacular. Nunca antes se había visto algo así”, ha señalado Provencio, quien ha detallado que, gracias a este tratamiento pionero, el 80 % de los pacientes analizados estaba libre de enfermedad, como mínimo, en los 18 meses siguientes.

Para lograrlo, los investigadores han puesto en práctica, además de quimioterapia, otro tratamiento basado en la inmunoterapia, que consiste en aplicar por vía intravenosa Nivolumab, un medicamento oncológico que permite al sistema inmune del paciente eliminar el tumor.

Y es que, como ha especificado, cuando una persona contrae cáncer, los tumores se “cubren” con una especie de “velo” que la inmunidad de los pacientes no logra reconocer, de modo que el cuerpo deja de combatirlo y permite que éste crezca.

Sin embargo, la inmunoterapia, en lugar de actuar directamente sobre el tumor, ayuda a “quitar el velo bajo el que se oculta” y permite que la inmunidad del paciente vuelva a luchar contra las células tumorales.

