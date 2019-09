El bestiario del arte

This is not a zoo (Esto no es un zoo). Así se llama la exposición de arte que utiliza el mundo animal como excusa que ha programado el Festival Boreal, que se celebra este fin de semana, del 19 al 22 de septiembre, en el casco histórico de Los Silos (Tenerife). Un festival que se ha convertido en un clásico del final del verano por méritos propios.

Para su duodécima edición, Boreal trae una de las propuestas más atractivas y únicas a nivel mundial. La exposición This is not a zoo, cuya inauguración es este jueves a las 18.00 horas en el Antiguo Convento San Sebastián de Los Silos (Sala Pérez Enríquez), reúne más de 70 obras de setenta artistas urbanos de 40 países diferentes que en estos momentos son los más importantes en el panorama internacional. “La exposición es importante porque es la primera vez en la historia del arte urbano, incluso de otras expresiones artísticas plásticas, en las que se reúne a un número tan elevado de artistas de tan alto nivel. Son muy importantes y la muestra reúne una serie de elementos que multiplican su valor exponencialmente”, afirma a DIARIO DE AVISOS Javier Jiménez, comisario de la exposición y director del Festival Boreal.

Entre las claves para que esta muestra artística se considere un hito en el mundo del arte, destaca que el 90% de las obras están elaboradas expresamente para exponerlas en Tenerife. “Son obras exclusivas”, añade Jiménez. Algunos artistas se han trasladado a la Isla para trabajar en ellas in situ, como por ejemplo el mexicano Farid Rueda, la española Julieta XLF, el belga Dzia y la venezolana Sara Fratini. “Una de las cosas más importantes es el nombre de los que conforman el cartel”, cuenta Jiménez, “muchos con un enorme prestigio internacional como Okuda San Miguel, el autor español urbano más importante hoy en día, Speto, Pixel Pancho, Marco Melgrati, Bordalo II, el español Dulk, la canadiense Laurel Valiers y la mexicana Lourdes Villagómez. De Canarias tenemos a Sabotaje al Montaje, MuroOne y el francés residente 3ttman”.

Las piezas están trabajadas con diferentes técnicas y materiales. “Desde lienzos a fotografías, pasando por pintura, escultura, y todas y cada una de ellas con diferentes formatos y técnicas como pincel, graffittis o acrílico, y con combinaciones mixtas”. Lo cierto es que This is not a zoo es una oportunidad histórica para contemplar obras que han nacido para la ocasión y que ha reunido a artistas que jamás han expuesto juntos, a este nivel, afirma Javier Jiménez, y que convertirá un antiguo convento en una suerte de bestiario del arte. Además, la muestra “nace con solución de continuidad, nace para ser permanente”, concluye Jiménez.

< ► > Lieke van der Vorst

Además de esta increíble exposición, no podía faltar la música en Boreal, que este año lanza un cartel musical basado en la excelencia y consolida su apuesta por la innovación y el descubrimiento de talentos, a los que suma algunos clásicos contemporáneos, las siempre presentes propuestas locales, pero este año además dando cabida a propuestas mucho más experimentales. Artistas del prestigio del francés Dominique A o del senegalés Cheikh Lô, conviven en el cartel musical del festival con otros muchos y bien diversos, como Mateo Kingman, Nadia Reid, Liz Lawrence, Rumbo Tumba, Murray A. Lightburn, The Tune, Sumac Dub, Arico o Lea Bertucci, entre otros, conviviendo con instalaciones, talleres, zona infantil y juvenil, conferencias, gastronomía, mercados y mucho más.

Boreal es uno de los proyectos culturales, sociales, eco-sostenibles, turísticos y económicos más relevantes del Archipiélago, factores que lo configuran como el festival de Canarias en su género y uno de los eventos culturales más recomendados en toda España, como festival boutique de referencia.