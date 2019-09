Primer tropiezo grave de la era de López Garai en el CD Tenerife

El CD Tenerife comenzó controlando el partido y buscando, con algo de timidez, la portería del equipo leonés. Sin embargo fue la Ponferradina, superado el primer cuarto de hora, el que golpeó primero. El cuadro local no había superado la línea de medio campo hasta entonces y en un balonazo largo de Pablo Larrea, el veterano Yuri logró zafarse del marcaje de Sipcic con un sombrero y batió a Ortolá con un potente disparo cruzado. Le faltó contundencia al defensa central en esta acción y no es la primera vez que le pasa.

Desde que encajó el primer golpe de la tarde, el Tenerife fue a menos. Perdió la tranquilidad que mostró en el inicio y perdió el control del encuentro. No le salía nada y arriba no encontraba la manera de meterle mano al conjunto local, que empezó a encontrarse más cómodo sin llevar el peso del encuentro. Fruto del desconcierto y del nerviosismo, Aitor Sanz y Luis Pérez vieron sendas tarjetas amarillas. Mientras, la Ponfe no quería arriesgar y mucho menos con el marcador a favor.

Aún así, el equipo del Bierzo tuvo la posibilidad de aumentar la ventaja con dos ocasiones más. Sin embargo lo más destacado del final del primer acto fue el gol que el colegiado anuló a Alberto por fuera de juego. El majorero remató de cabeza un a falta que sirvió Milla, pero lo hizo en posición incorrecta, por lo que el colegiado lo anuló de manera acertada.

Así acabó una primera mitad en la que el Tenerife fue de más a mucho menos y en la que volvió a demostrar que en defensa necesita mejorar mucho.