El estadounidense Kuss triunfa en el Santuario del Acebo y Roglic retiene el liderato

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) se ha adjudicado este domingo la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, de 154,4 kilómetros con salida de Tineo y final en alto en el Santuario del Acebo, mientras que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha logrado conservar el maillot rojo.

Chocando las manos con el público en la última y empinadísima sección de cemento del Acebo, Kuss celebró su triunfo con un tiempo de 4:19:04, por delante del portugués Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), que entró a 39 segundos, y del británico Tao Geoghegan Hart (Team Ineos), a 40.

En la primera de las dos jornadas de alta montaña en Asturias, cuatro puertos de primera categoría propiciaron pronto la escapada de los escaladores, que formaron un grupo de cinco -Mark Padun (Bahrain-Merida), Sander Armée (Lotto-Soudal), Vasil Kiryienka (Team Ineos), Casper Pedersen (Team Sunweb) y Jesús Ezquerra (Burgos BH)- que atesoró una pequeña ventaja en el primer tramo de la etapa.

Un cuarteto perseguidor, con Ion Izagirre (Astana), Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias) y Sergio Samitier (Euskadi-Murias) en sus filas, conectó pronto para reagruparse en cabeza, mientras en el pelotón, reducido a unas 40 unidades, no cesaban los ataques.

En el comienzo de la última subida al Acebo, el bielorruso Vasil Kiryienka (Team INEOS) y el español Sergio Samitier (Euskadi-Murias) lograron fugarse de la cabeza. Sin embargo, por detrás aparecía el estadounidense Sepp Kuss para tirar del grupo perseguidor y dejar atrás al oscense a falta de siete kilómetros para meta.

A 27 segundos, Marc Soler (Movistar Team), Mark Padun (Bahrain-Merida), Tao Geoghegan Hart (Team INEOS), Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) y Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias) buscaron frustrar su victoria. El cambio de ritmo del portugués Guerreiro, al que siguió Tao Geoghegan Hart, no tuvo premio y el norteamericano celebró la victoria.

Tampoco se quedó quieto en el pelotón el segundo de la general, el español Alejandro Valverde (Movistar), que en la subida atacó y obligó al líder, Roglic, a salir a su rueda. Poco a poco, fueron abriendo hueco con el grupo de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Miguel Ángel López (Astana).

Los dos rivales por la general entraron a 2:14 de Kuss. Roglic mantiene, por tanto, 2:25 de renta sobre el murciano en la general de la ronda española, mientras que Pogacar es tercero a 3:42 del esloveno. Nairo Quintana (Movistar) cedió 1:35 respecto a Roglic y Valverde y está ya a 5:09.

Este lunes proseguirá la competición con la otra etapa de altísima montaña, de 144,4 kilómetros entre Pravia y el Alto de La Cubilla y con tres puertos. Será, por tanto, una jornada vital, porque el que salga líder tendrá billetes más que suficientes para proclamarse campeón de la Vuelta.

