El informe de la expulsión de Cs de Zambudio y Lazcano se aplaza al próximo Pleno

El orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de ayer contemplaba el escrito de Ciudadanos en el que se comunicaba la expulsión del partido de los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, así como el informe elaborado por el secretario del Pleno sobre la situación en la que quedan ambos ediles con esta expulsión. Un documento en el que el secretario concluye que deben pasar a ostentar la condición de no adscritos, pudiendo seguir ejerciendo como concejales de Gobierno, aunque sin dedicación exclusiva ni parcial, y en el que el secretario comparte “esta tacha de inconstitucionalidad de la norma autonómica”, según el informe al que tuvo acceso DIARIO DE AVISOS.

Sin embargo, el informe se aplazó finalmente a la próxima sesión plenaria tras informar el secretario de que ha hecho dos requerimientos de subsanación a Ciudadanos (para que acreditara que la expulsión se ha producido por el órgano competente dentro del partido; que se ha producido de acuerdo a los estatutos del partido, sin entrar en cuestiones de fondo; que se le ha dado trámite de audiencia a los citados concejales; y que la expulsión es firme en el seno de dicha formación), sin que el partido hubiese respondido hasta el momento, según apuntó.

En base a esto, la alcaldesa, Patricia Hernández, señaló que al no reunir el expediente todas las condiciones que marca la ley, no parecía oportuno mantenerlo en el orden del día.

Desde CC defendieron que Ciudadanos justo había presentado en el registro central del Ayuntamiento, a primera hora de la mañana de ayer, dicho escrito de subsanación, algo que desconocía el equipo de Gobierno, por lo que CC pidió continuar con el debate del punto.

Sin embargo, a juicio de la alcaldesa, estaba “acreditado que no se cumplen las condiciones para este punto, aunque el portavoz de CC, que entiendo que actúa como portavoz de Ciudadanos o que tiene línea directa con Ciudadanos, nos manifiesta que se ha registrado algo que a este Ayuntamiento todavía no le consta esa información”, por lo que “se retira del orden del día del Pleno porque este Pleno no puede constatar que se cumplen la condiciones que marca la ley”.

Con la no tramitación de este expediente en la sesión del Pleno de ayer, se entiende, por tanto, que, de momento, la situación de los concejales Zambudio y Lazcano en el Ayuntamiento sigue siendo la misma que hasta ahora, hasta que el secretario analice el nuevo escrito registrado por Cs.

Debate en torno al monumento a Franco

Otro debate caliente del Pleno fue una moción del PP, defendida por Guillermo Díaz, en la que se rechazaba la eliminación de la que denominó fuente de Almeyda, en referencia al más conocido como monumento de Franco, pidiendo que se iniciaran sus trabajos de rehabilitación a fin de culminar su resignificación. También solicitaba que se realizara una encuesta ciudadana para definir su nombre definitivo y ponerla en funcionamiento como fuente ornamental.

El portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, enfatizó que el informe de la ULL sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la capital es “contundente” y concluye que “el monumento no puede ser resignificado y que su permanencia en la vía contradice la ley, ahora solo queda que se retire”. Trujillo explicó que en el informe se argumenta la retirada del grupo escultórico, así como de los escudos en los pilares, por lo que “no es preceptiva su conservación como monumento”, ya que “es un complejo que contribuye a la vulneración de los principios democráticos, no es un símbolo neutro”.

Por su parte, el portavoz de CC, Juan José Martínez, indicó que será la comisión que se va a formar sobre este asunto donde se tratarán las posibles propuestas, con el principio claro del cumplimiento estricto de la ley. “Traer esto hoy aquí, sin pasar por la comisión de memoria histórica y sin leer el informe, no procede”, añadió la concejal de Patrimonio, Matilde Zambudio.

Más contundente fue el portavoz socialista, José Angel Martín, quien enfatizó que “como socialista y amante de mi ciudad no estaré tranquilo hasta que ese monumento desaparezca del imaginario de esta ciudad” y recriminó a Guillermo Díaz que denominara al monumento como fuente de Almeyda.

“Para mis hijos es la fuente de Almeyda y la llamo como me de la real gana, no como usted quiera. Para mí la fuente no tiene el mínimo contenido. Me mantengo en que debería ser Santa Cruz y no sus políticos el que decida el nombre a esa fuente”, respondió el popular, quien añadió que “un informe encargado por el PP a la Universidad que plantea cosas como que hay que crear un instituto universitario de memoria histórica y un centro internacional visitable, y por supuesto tendrán que participar los autores, me parece un informe cuestionable”.

Ante este debate, la alcaldesa instó “a que todos los grupos nos pongamos de acuerdo en esto, Franco no puede dividirnos tanto años después, esto tiene que ser un trabajo de unión y reconciliación”.