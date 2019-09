Zambudio y Lazcano seguirán como concejales de Gobierno aunque no cobren

Los exconcejales de Ciudadanos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, deben pasar a ostentar la condición de no adscritos, pudiendo seguir ejerciendo como concejales de Gobierno, aunque sin dedicación exclusiva ni parcial, según concluye el secretario del Pleno del Consistorio en su informe, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS y en el que el secretario comparte “esta tacha de inconstitucionalidad de la norma autonómica”. Zambudio y Lazcano manifestaron que no abandonarán sus cargos de concejales aunque no cobren.

En concreto, en su informe, el secretario concluye que “una vez quede acreditada la expulsión de la formación política de Ciudadanos, [Zambudio y Lazcano] pasarán a ostentar la condición de concejales no adscritos, debiendo darse cuenta de dicha situación al Pleno y dejando de formar parte del grupo mixto, que quedará resuelto”. Lo más probable es que el informe se lleve al Pleno municipal que se celebrará este jueves.

Asimismo, los concejales no adscritos “conservarán todos los derechos inherentes a su condición de representantes locales y que conforman el núcleo básico del derecho de participación política a que se refiere el artículo 23 de la CE, así como los derechos políticos y económicos que individualmente les corresponden como concejales, sin que en ningún caso puedan ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”.

Finalmente, “los concejales no adscritos no podrán ejercer aquellos derechos derivados con carácter exclusivo de su pertenencia a un grupo político, ni podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la Corporación”.

Asimismo, el secretario reconoce en su informe que esta disposición, recogida en la Ley de Municipios de Canarias, “ha generado, durante las últimas semanas, un gran debate tanto teórico, como en la opinión pública, sobre su posible inconstitucionalidad, cuestión sobre la que obviamente, solo podrá opinar el Tribunal Constitucional”. “No obstante, obiter dicta, se comparte esta tacha de inconstitucionalidad de la norma autonómica -continúa explicando-, fundamentalmente porque siento de competencia exclusiva del Estado la determinación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos”.

En este sentido, desde el Gobierno local valoraron que lo que hay que destacar del informe del secretario es que en su opinión la ley es inconstitucional y que Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano pueden seguir ejerciendo como concejales de Gobierno.

Mientras, Zambudio valoró que “no hay nada que objetarle” al informe del secretario, ya que es “lo previsto”, en base a la ley, aunque destacó que “nos reconoce la capacidad para ejercer nuestras funciones y considera que la norma es inconstitucional”. Asimismo, enfatizó que “si la estrategia política de algún grupo es alentar la idea de que abandonaremos el cargo porque no podemos cobrar, están equivocados, porque los dos somos profesionales que seguiremos trabajando. A la política se viene a servir y no a servirse de ella”.

Asimismo, el próximo viernes tendrá lugar la vista de las medidas cautelares que han solicitado de la suspensión de su expulsión del Cs, al considerarla ilegal, y en defensa de sus derechos fundamentales de asociación política.