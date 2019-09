El Tenerife saca un merecido punto en su visita al Martínez Valero (1-1)

El CD Tenerife obtuvo un merecido punto en su visita al ilicitano Martínez Valero. Un gol del delantero Yacine, en el minuto siete y medio de encuentro, sirvió para adelantar en el marcador al equipo local. Le costó a los de López Garai rehacerse y solo superaron a su rival en la recta final de este primer acto. Muñoz estuvo a punto de empatar con un cabezazo que se estrelló en el poste de Badía. Los blanquiazules acabaron la primera parte mejor que su rival y de la misma manera empezaron la segunda. El buen momento lo aprovechó Lasso para empatar. Con 1-1, el Tenerife intentó ganar los tres puntos, pero acabó conformándose con un punto muy trabajado.

Un solo cambio en el once inicial planteó López Garai. Aitor Sanz cedió su puesto en la medular a un Luis Milla que no jugó el partido del pasado fin de semana por sanción. Naranjo se quedó fuera de la convocatoria por segunda jornada consecutiva, mientras que sí entró Suso en la Lista, pero en calidad de suplente.

A las siete minutos de partido, el Elche se adelantó en una acción a balón parado. Una jugada de estrategia, que nació en un saque de esquina lanzado por Fidel, lo aprovechó Yacine Qasmi para taconear la pelota al fondo de la portería de Ortolá. El jugador franjiverde se había zafado de la marca de Álex Muñoz, quien se tragó el bloqueo de Verdú, y Carlos Ruiz no llegó a tiempo para estorbar al punta ilicitano.

Tras el gol, el Tenerife no pecó de indolencia, pero no le salió nada. No llegó a encontrar su lugar en el terreno de juego, a pesar de que retuvo bastante el balón. En cambio el Elche dispuso de alguna aproximación peligrosa al área blanquiazul, pero no llegó al 2-0.

En el minuto 39, Álex Muñoz recordó que el Tenerife estaba en el partido con un remate de cabeza que se estrelló en el poste de la portería de Badía. Luis Milla ejecutó una falta y el defensa central no remató limpio, ya que el balón tocó su cabeza y el hombro de un defensa ilicitano. De esta manera, el Tenerife acabó el primer acto atacando la portería alicantina.

Tras corregir errores en el vestuario, López Garai dejó sentado a Miérez y metió en la delantera a Dani Gómez. La segunda parte empezó con premio blanquiazul. La primera parte ya la había acabo el Tenerife mejor que su rival y en el 54 Borja Lasso confirmó esa mejoría. Luis Milla tiró un córner que el atacante sevillano remató de cabeza limpiamente, batiendo así a Badía. Es el tercer gol de la temporada que el Tenerife marca en una jugada de laboratorio.

Fiel a su estilo, los blanquiazules no se conformaron con el empate y en los siguientes minutos fueron a por el segundo gol. Dominaban el partido y manejaban la pelota a su antojo, mientras que el Elche no daba un paso adelante y parecía conformarse con las tablas en el marcador.

En el minuto 71 el palo de la portería franjiverde evitó que los blanquiazules se pusieran por delante en el marcador. Una extraordinaria jugada personal de Bermejo, que apuró el centro hasta la línea de fonfo, desembocó en un pase atrás que remató Dani Gómez de nuevo al palo. Badía suspiraba de alivio.

En la siguiente acción, el Elche lanzó un córner que acabó sisn consecuencias para la meta de Ortolá, pero los futbolistas locales reclamaron una mano de Carlos Ruiz. Analizó el VAR la acción, deteniendo el partido varios minutos. El colegiado finalmente no pitó penalti del capitán blanquiazul. Antes de eso, Leiva había entrado al terreno de juego y Malbasic se había sentado. Fue el segundo cambio de López Garai. El tercero tuvo un matiz más conservador, ya que entró Aitor Sanz y salió Borja Lasso, autor del gol del empate.

En los últimos minutos del partido, al Tenerife le tocó defender el punto. El cuadro alicantino intentó a la desesperada lograr el segundo, pero se tropezó con Ortolá y con una impecable defensa, que supo mantener el premio a resguardo.

De esta manera, el Tenerife regresará a la Isla con un bagaje de cuatro puntos de seis posibles en la doble salida. Este domingo jugará contra el Fuenlabrada