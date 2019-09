Elvira Sastre: “La literatura obligatoria es algo que me aterra”

La escritora Elvira Sastre (Segovia, 1992) se dio a conocer en España y Latinoamérica (donde es todo un fenómeno) por sus poesías, pero este año triunfa con su primera novela, Días sin ti (Premio Biblioteca Breve). Será una de las grandes protagonistas del Festival Índice, donde ofrecerá un recital de poesía muy especial con el también poeta y cantautor Marwan con un proyecto muy apetecible. Será el viernes en TEA Tenerife Espacio de las Artes a las 22.00 horas.

– ¿Cómo surgió y en qué consiste el proyecto con Marwan?

“Fue una cosa conjunta que nos propusieron hacer y yo tengo muy buena relación con él, teníamos ganas de hacer algo juntos. Y bueno, vamos a recitar y él también tocará algunas de sus canciones. Además, el otro día me comentaron que se hizo un concurso y va a subir gente a recitar también sus poemas y, nada, pues esperemos que sea del disfrute de todos”.

– ¿Conocía el Festival Índice?

“Sí, lo conocía de oídas pero nunca había ido. No me pilla muy a mano (risas)”.

¿Y qué le parece la iniciativa enfocada a fomentar la lectura y la escritura?

“Fundamental e incluso valiente. Es de valorar muy mucho desde este lado y yo creo que también desde el lado del espectador, que se ponga en la mano de la gente el poder asistir a este tipo de recitales y además de una manera gratuita. Merece todo mi aplauso y mi agradecimiento por querer contar conmigo para ello”.

– En su caso, ¿quién le fomentó su amor por las letras?

“Yo lo he visto en mi casa. Mis padres son muy lectores, mis tíos y abuelos también. Lo he visto desde pequeña y creo que la mejor manera de fomentar la lectura es ver que quien te rodea lo hace y disfruta. Por ahí te enganchas. También tiene mucho que ver que te den las lecturas que tú quieres, no las que se te imponen. Al final, la lectura obligatoria es algo que a mí me aterra. No me gusta nada. Pero cuando uno da con sus libros y tiene total libertad de leer lo que cada uno quiere, por ahí te enganchas y no lo sueltas”.

– ¿Lo primero que escribió en su vida fue poesía?

“Bueno, entrecomillas sí (risas). Algún cuento, lo típico. Cuando más sentí que estaba creando algo fue con la poesía”.

– ¿Recuerda su primer poema?

“Preferiría no recordarlo la verdad (risas). Porque era muy cursi. Era muy pequeña. Ahora la leo y me da ternura, pero sí. Sí me acuerdo”.

– Usted ha triunfado con su poesía y este año también lo hace con su primera novela, Días sin ti. ¿Le dio miedo ese salto a la prosa?

“Sí, me dio miedo. Lo hice porque fue un reto. Mucha gente de mi alrededor me aconsejaba y yo no me atrevía. Y bueno, como todo a lo que uno no se atreve se queda ahí rondando en la cabeza, pues decidí dar el salto. Lo planteé yo como un desafío, para ver si era capaz o no, una manera de aprender y de seguir estando en las letras de otra manera, en otros géneros, y al final salió bien”.

– ¿Y le gusta escribir narrativa? ¿Volverá a hacerlo?

“Sí, la verdad es que me gusta porque es un género con el que puedo expresar cosas que con la poesía no. Y al contrario, la poesía me permite explorar mundos que la prosa no. La traducción también es otra historia con la que puedo expresar otras cosas de manera totalmente diferente. Al final es el mundo de las letras y todo vale”.

– Con la publicación de Días sin ti ha recibido críticas, tratándola casi como una intrusa por darse a conocer a través de las redes sociales e internet. ¿Qué opina de ellas y cómo las afronta?

“Tiene que haber de todo. Creo mucho en la crítica positiva, la que está fundamentada sobre todo. Y además yo no aspiro ni he aspirado a gustar a nadie, solo a gustarme a mí y estar satisfecha con mi trabajo. Si resulta que hay gente a la que le gusta y otra a la que no, pues me parece lo más natural. No le puede gustar a todo el mundo. Pero esas críticas que se centran en menospreciar que yo comparta mis noticias por redes no deja de parecerme algo absurdo, porque al final yo las redes las utilizo como canal de discusión y no de creación. Es una crítica que de base ya no tiene mucho sentido. Pero están ahí e intento discernir entre las buenas y las que no me sirven para nada, y me quedo con lo bueno siempre. Con lo que me aporta”.

– Lo cierto es que las redes sociales han democratizado el mercado y han facilitado que personas que jamás hubieran tenido la oportunidad de darse a conocer y publicar, tengan una posibilidad.

“Ya lo dijo Luis García Montero en su día, que lo había democratizado todo. Y es verdad que ha puesto poesía al alcance de la gente que no la está buscando. Ya solo por eso tiene todo mi respeto. Antes parecía que tenía que venir alguien, tocarte con una varita mágica y hacer que tus libros estuvieran en las librerías, y seguramente en los últimos estantes con la visibilidad reducida. Y ahora, sin embargo, pues están en los top de ventas, la gente llena las librerías para comprarlos y se llenan los recitales. Yo ahí crítica no veo. Luego el debate puede estar en la calidad de lo que se lee y lo que no. Pero esto viene un poco a colación de lo que te dije en la primera pregunta, en la que a mí nadie me dijo que estaba bien o mal lo que leía, sino que me dejaron leer lo que a mí me apetecía en el momento y ya está. Y ¿quién es quién para juzgar? Si conseguimos que con libros actuales y de una poesía más contemporánea se pegue el salto a otros autores y no te quedes solamente en un libro, está todo más que conseguido”.

– ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

“Ahora mismo, en octubre, voy a sacar un libro ilustrado, que será mi primer libro infantil. Es un poema que le escribí a mi perro cuando falleció y, aunque el poema en realidad es para un público más adulto, una chica lo ha ilustrado. Y tiene esa doble lectura, tanto infantil como adulta. Va a ser un libro muy especial para mí, muy personal. Tengo ganas de compartirlo con la gente. Y luego en noviembre tengo un concierto en Madrid con Andrés Suárez en el Wizink Center y estamos enfocados en prepararlo”.