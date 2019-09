EN VIVO | Elche CF 1 – 0 CD Tenerife

Tras los primeros 45 minutos, el CD Tenerife pierde ante el Elche en el Martínez Valero. Un gol del delantero Yacine en el minuto siete y medio de encuentro, sirvió para adelantar en el marcador al equipo local. Le costó a los de López Garai rehacerse y solo superaron a su rival en la recta final de este primer acto. Muñoz estuvo a punto de empatar con un cabezazo que se estrelló en el poste de Badía

Un solo cambio en el once inicial planteó López Garai. Aitor Sanz cedió su puesto en la medular a un Luis Milla que no jugó el partido del pasado fin de semana por sanción. Naranjo se quedó fuera de la convocatoria por segunda jornada consecutiva, mientras que sí entró Suso en la Lista, pero en calidad de suplente.

A las siete minutos de partido, el Elche se adelantó en una acción a balón parado. Una jugada de estrategia, que nació en un saque de esquina lanzado por Fidel, lo aprovechó Yacine Qasmi para taconear la pelota al fondo de la portería de Ortolá. El jugador franjiverde se había zafado de la marca de Álex Muñoz, quien se tragó el bloqueo de Verdú, y Carlos Ruiz no llegó a tiempo para estorbar al punta ilicitano.

Tras el gol, el Tenerife no pecó de indolencia, pero no le salió nada. No llegó a encontrar su lugar en el terreno de juego, a pesar de que retuvo bastante el balón. En cambio el Elche dispuso de alguna aproximación peligrosa al área blanquiazul, pero no llegó al 2-0.

En el minuto 39, Álex Muñoz recordó que el Tenerife estaba en el partido con un remate de cabeza que se estrelló en el poste de la portería de Badía. Luis Milla ejecutó una falta y el defensa central no remató limpio, ya que el balón tocó su cabeza y el hombro de un defensa ilicitano. De esta manera, el Tenerife acabó el primer acto atacando la portería alicantina.

Tweets by CDTOficial