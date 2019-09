“Encontré la motivación después de varios años en los que había perdido la ilusión”

Canarias siempre ha sido una tierra que ha parido grandes atletas, especialmente marchadores. Aquí en Tenerife, sin ir más lejos, Basilio Labrador y Tere Linares fueron durante muchísimos años los marchadores referentes en el panorama nacional. Hoy el testigo de ambos lo ha cogido Marisa Pérez Belloch, atleta del Tenerife CajaCanarias, que acaba de terminar su temporada con unos resultados sencillamente inmejorables: subcampeona de España M35 de 5 km y 10 km marcha en ruta; campeona de España M35 de 3 km de marcha en pista cubierta; subcampeona del mundo M35 de 3 km de marcha en pista cubierta; subcampeona del mundo M35 de 10 km marcha en ruta y campeona por equipos; campeona de España M35 en 5 km de marcha al aire libre; subcampeona de Europa M40 en 5 km de marcha en pista al aire libre; y tercera de Europa, individual y por equipos, en el 10 km de marcha en ruta. Con este impecable currículo y sus medallas europeas, logradas recientemente, visitó esta semana las nuevas instalaciones de DIARIO DE AVISOS.

-Regresó a la Isla tras conseguir dos medallas en el XXI Campeonato de Europa Master. ¿Qué valoración hace?

“La experiencia ha sido fantástica. Esperaba conseguir alguna medalla, pero no esperaba que fuera una plata y dos bronces. Tuve que luchar mucho, especialmente el 5.000 metros”.

-Lo que ha confirmado este Europeo es el dulce momento de forma que atraviesa. Una pena que acabe ahora la temporada.

“Ha sido una temporada increíble y maravillosa de la que aún no me termino de creer lo que he conseguido. Después de varias temporadas en las que ya no disfrutaba haciendo este deporte, especialmente de la marcha, en los que solo me dedicaba a entrenar y competía para ayudar a mi equipo (el Tenerife CajaCanarias) en las ligas nacionales, he vuelto a encontrar la motivación. La encontré preparando el campeonato del mundo que se celebró en Málaga. Quedé campeona del mundo del 5.000 marcha de pista al aire libre. Ahí fue cuando decidí preparar la distancia de 10 kilómetros, donde no me esperaba hacer las marcas que he hecho después de tanto tiempo. Ahora, con la motivación renovada, espero afrontar la nueva temporada, que dará comienzo en enero de 2020”.

-¿Qué objetivos tendrá para esa nueva campaña?

“Pues el Campeonato de Europa Máster de pista cubierta, que se celebra en Portugal, el campeonato de Europa en ruta de Madeira y el Campeonato del Mundo de pista al aire libre, que se celebrará en Toronto. Este último dependerá de si encuentro trabajo. Estoy en el paro y dichos campeonatos nos los tenemos que costear los atletas, ya que no recibimos ningún tipo de ayuda. Nosotros nos pagamos las inscripciones, billetes de avión, hospedaje y demás”.

-Es decir, que su próximo gran reto será encontrar trabajo.

“Así es. Encontrar un trabajo que me permita estar tranquila y seguir entrenando. Ahora quiero descansar una semana, que no lo he podido hacer durante la temporada. También quiero mantener la motivación que ahora tengo, que la he logrado gracias al trabajo que ha hecho mi entrenador, José Juan Díaz. Probablemente, sin él no hubiese vuelto de la manera en que lo he hecho. También me han apoyado mucho la gente de mi club, el Tenerife CajaCanarias, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Deportes, Idaira Afonso. Tampoco me quiero olvidar de todos aquellos que me apoyaron en los buenos y malos momentos, como Rubén Piñeiro, un marchador de Las Palmas y compañero de viaje. Él me animó también a seguir adelante. Y por supuesto, a mis padres. Sin ellos, nada de esto hubiese sido posible”.

-Acaba de dar el salto a M40. ¿Nota mucha diferencia?

“Sí que la hay. No pensé que fuera a encontrarme tanto nivel, pero hay mucho más que en M35. Me ha costado más ganar estas medallas que las que he logrado en M35”.

-¿Tiene relevo generacional asegurado?

“Antes estábamos Tere y yo, pero me he quedado sola. Vienen niñas por detrás, pero de momento no veo claro que haya un relevo a la vista. Esta es una disciplina bastante sacrificada, porque es una prueba que la tienes que entrenar sola, a no ser que encuentres un corredor que vaya a mi ritmo ellos corriendo y yo marchando. A los niños les gusta más las pruebas que pueden preparar con otros compañeros, como las de correr o las de salto.”