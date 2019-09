Esta es la lista de concursantes confirmados para ‘Gran Hermano VIP 7’; es polémica

El popular reality show Gran Hermano VIP 7 comenzará probablemente en la segunda quincena del mes se septiembre y si sigue la estela de los últimos formatos del estilo en la cadena, cosechará buenos datos de audiencia.

Mila Ximénez: La colaboradora de Sálvame

‘El Cejas’. Su nombre real es Diego Arroba, pero es conocido por su personaje, un muchacho chulesco de nombre ‘El Cejas’ que corre como la pólvora por redes sociales. Sus 1,7 millones de seguidores en Instagram y 635.000 suscriptores en Youtube

Anabel Pantoja: La cuota Pantoja que todos los realities de Telecinco parecen necesitar

Dinio García: El cubano, expareja de Marujita Díaz

Adara Molinero: Exconcursante de Gran Hermano 17, modelo y azafata de vuelo

Estela Grande: La influencer y modelo tendrá que dejar las redes sociales de lado

Noemí Salazar: La joven saltó a la fama en la segunda temporada de Los Gipsy Kings

Irene Junquera: La periodista conocida por colaborar en programas como All you need is love… o no, Zapeando y El chiringuito de jugones

Alba Carrillo: La modelo saltó a la fama tras su paso por el concurso Supermodelo y por su vida sentimental: tiene un hijo con Fonsi Nieto y estuvo casada poco tiempo con Feliciano López

Nuria Martínez: la modelo e influencer de 27 años cuenta con más de 360.000 seguidores en Instagram