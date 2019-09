Investigan si Ignacio estranguló a Conchi antes de ahorcarse en su casa de La Laguna

Todo apunta a que la terrible lacra de la violencia machista ha vuelto a golpear con fuerza en la Isla y, de nuevo, ha sido el término municipal de La Laguna donde ha dejado su reguero de muerte y desolación.

A la espera de que los resultados preliminares de la autopsia confirmen de forma oficial lo que sospechan los investigadores de la Policía Nacional asignados a este caso, su principal hipótesis de trabajo pasa porque Ignacio F.G.D., de 54 años de edad, presuntamente acabó con la vida de Concepción (más conocida como Conchi para familiares y amigos), también de 54 años de edad, y posteriomente se quitó la vida ahorcándose.

Las primeras indagaciones han permitido aventurar que tan terribles hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado viernes al sábado, si bien las primeras informaciones acerca de lo sucedido llegaron ya bien avanzado dicho sábado 31 de agosto, cuando se descubrió el cadáver de Ignacio en su vivienda, situada en el Camino de San Diego. Fue al día siguiente, ya en domingo, cuando la hija menor de Conchi encontró el cuerpo sin vida de su madre en su casa, situada en el número 48 de la calle de San Juan, también en La Laguna.

Aunque al principio nada hacía suponer que la muerte de la mujer tenía un origen violento, dado que apareció acostada y arropada en su cama, determinadas señales advertidas durante la inspección ocular de los investigadores apuntan a una muerte por asfixia mecánica que bien pudo estar acompañada de varios golpes, por cuanto también se observan algunos hematomas y erosiones compatibles con tal circunstancia.

En cuanto al cadáver de Ignacio, no existe duda alguna de que se suicidó ahorcándose. En realidad, no era la primera vez que este varón intentaba quitarse la vida, de hecho, en su vivienda del Camino de San Diego se ha encontrado el informe médico elaborado a raíz de uno de esos intentos fallidos de acabar con su propia existencia. En el mismo, Ignacio responde a preguntas de la facultativa que si había querido suicidarse era porque tenía problemas con su pareja sentimental.

Un portavoz de la familia de Conchi que respondió anoche a DIARIO DE AVISOS arrojó bastante luz, al sostener que “ella llevaba mucho tiempo sufriendo maltrato psicológico por parte de esta persona, que siempre estaba amenazándola con ahorcarse si ella no retomaba la relación”.

Es menester puntualizar que desde la Subdelegación del Gobierno en Tenerife se ha aclarado que no existen denuncias previas por violencia de género en relación con estas personas, pero la versión ofrecida por dicho familiar de Conchi deja poco espacio a las dudas: “Ellos tuvieron una relación hace tiempo, pero ella quería terminar con la misma y él no lo superaba. Además, ella estaba decidida a terminar de una vez con todo contacto, y no nos parece que sea precisamente una casualidad que aprovechase que sus dos hijos no estaban cerca de ella justo este fin de semana”.

Hay que tener en cuenta que Conchi vivía en el número 48 de la lagunera calle de San Juan con su hija menor, pero que esta (como ocurre habitualmente) suele pasar los fines de semana fuera, a menudo con su padre. Por su parte, el otro hijo de Conchi, un varón, vive justo en la vivienda de al lado, pero este fin de semana estaba de viaje. Precisamente fue al aterrizar en la Isla cuando el hijo se enteró, gracias a una llamada de su hermana, de los terribles hechos que ahora nos ocupan.

A la espera de que a lo largo de esta semana sean los primeros resultados de la autopsia los que confirmen definitivamente que se trata de un asesinato por asfixia y/o por traumatismos (no descartable), lo cierto es que hay más indicios que apuntan hacia la violencia de género, a tal punto que tanto el Cabildo de Tenerife como el Ayuntamiento de La Laguna han convocado para el mediodía de hoy sendos minutos de silencio para condenar estos hechos.

Esos indicios suplementarios se habrían recabado en el teléfono móvil de Conchi, que fue encontrado el sábado en la vivienda de Ignacio, donde además hay unos rastros de sangre que bien puede pertenecer a la infortunada mujer. En concreto, dicho teléfono conservaría un número importante de mensajes de WhatsApp que avalarían el chantaje emocional ya descrito con el que supuestamente Ignacio pretendía evitar un punto y final a la relación sentimental que en su día habían mantenido. Resta aclarar que Conchi tenía dos hijos de un matrimonio anterior, mientras que Ignacio, por su parte, tenía tres, igualmente de otra pareja.

En caso de confirmarse oficialmente que estamos ante un nuevo caso de violencia machista, Conchi sería la octava víctima mortal que por esta causa se ha producido en el Archipiélago en la que va de año. Con anterioridad, según los datos registrados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, fallecieron otras tres mujeres en esta provincia, otras tantas en la de Las Palmas y, además, un niño, el pequeño alemán del caso de Adeje.