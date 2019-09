Juego de Bolas, el centro que completará Abrante

Juego de Bolas, en lo alto de Agulo, en una de las puertas de entrada al Parque Nacional del Garajonay, Patrimonio de la Humanidad, espera completar su capacidad de atracción con una nueva infraestructura turística que se añadirá al centro de visitantes y al espectacular mirador colgante de Abrante.

Precisamente el diseñador de tan singular mirador, el arquitecto lagunero José Luis Bermejo, fue el elegido hace cuatro años por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias para realizar el proyecto de un centro de información que se esperaba estuviera culminado en 2017. Ahora, cuatro años después -aunque fue redactado en 2013-, Bermejo espera que la llegada de la gomera Yaiza Castilla a la Consejería de Turismo -con quien se estrevistará próximamente-, sirva para impulsar una infraestructura que complete el atractivo de un lugar de paso para miles de turistas y a la vez sirva para mejorar una zona donde en su día se construyó un inmueble que en 2015 fue destruido tras ser abandonado.

Este proyecto, redactado en 2013 y que Bermejo entiende que podría sufrir ligeras modificaciones, pretende dotar a la zona de un punto emblemático para La Gomera, dotacional y de referencia arquitectónica, y claro está, que satisfaga las necesidades reclamadas en la zona, con la inclusión de un mercadillo del agricultor, que además servirá como mirador sobre el barranco de La Palmita, donde el rojo de la tierra se mezcla con la frondosidad de la laurisilva y el verde de los bancales plantados desde Las Rosas hasta Los Aceviños.

La propuesta arquitectónica aprobada en 2015 se estableció sobre los pilares del edificio demolido, con las directrices oportunas para ubicar la nueva edificación y así desarrollar la segunda fase del proyecto sobre la losa de la cimentación anterior, acondicionando además los aparcamientos y el arcén, así como el mirador. La segunda fase del proyecto -bajo el rasante de la vía- aporta a la zona designada una nueva edificación, que, integrándose en el entorno, completa el conjunto de edificaciones que conforman el área de Juego de Bolas.

En el proyecto inicial de José Luis Bermejo se propone un único volumen que resuelve las necesidades del programa establecido, y son: un espacio congregacional bajo cubierta, al cual se accede mediante rampas, a modo de recorrido suave y expositivo natural favoreciendo la integración del visitante al entorno natural del Parque Nacional de Garajonay hasta el acceso principal, un punto de información interior, recepción y aseos. Cubiertas dispuestas en dos planos diferentes: dos áreas de cubiertas; una cubierta invertida ajardinada con manto vegetal no transitable y otra cubierta transitable, accesible desde la rasante de la vía, los nuevos aparcamientos y desde el espacio congregacional en superficie. Todo esto en un ámbito de trabajo de 720 metros cuadrados de parcela que permite la construcción de un edificio de hormigón armado de dos plantas bajo rasante claramente integrado en su entorno.

Según comenta José Luis Bermejo, “el proyecto sigue siendo el mismo que en 2015, no existe modificado; me imagino que si se genera la iniciativa para construirlo (segunda fase), habrá que modificar algo. El ejecutarse la primera no condiciona que deba existir un modificado. Se podría iniciar la segunda fase pero previa comprobaciones de nuevas normativas y códigos técnicos que puedan afectar al proyecto”, comenta a DIARIO DE AVISOS.

Para el arquitecto lagunero, que ha recibido premios internacionales por la singular construcción del mirador de Abrante, el hecho de que ya se haya licitado la carretera hacia el mismo “es un buen punto de partida para iniciar la construcción del Centro de Información Juego de Bolas”.