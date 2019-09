La armada del Midayu está lista para la gran cita del año

Un año entero de preparación para jugártelo todo en un minuto. Así podría resumirse lo que vivirán del 9 al 15 de septiembre Michelle Alonso, Judith Rolo e Iván Fernández, tres componentes del Midayu Tenerife que acuden a los Campeonatos Mundiales de Natación Paralímpica 2019. A la competición más importante del año también acuden representando a Tenerife José Luis Guadalupe, entrenador de la selección y seleccionador Nacional Feddi, e Inés Rodríguez, nadadora del Ademi.

La gran cita londinense será clasificatoria para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, de ahí que lo mejor de la natación paralímpica mundial se vaya a dar cita en el Centro Acuático de la capital británica.

Nuestra armada viaja este sábado con la clara intención de regresar con alguna medalla en la maleta. La sirenita Michelle Alonso es la que más posibilidades tiene, aunque en las últimas jornadas ha sufrido algunos problemas de salud que le han perjudicado. “Estoy más o menos, pero hay que esforzarse mucho e intentar todo lo posible para conseguir una medalla. En teoría sufre una alergia al cloro, pero no lo tengo confirmado porque no me he hecho pruebas. Esto nos ha venido mal, pero es lo que hay. Es fastidioso, porque el ritmo de entrenamientos era muy alto y, de repente, te pones con tos y algo de asma”, afirmó ayer a DIARIO DE AVISOS la nadadora tinerfeña.

Para Michelle será su cuarto mundial paralímpico, tras los disputados en Montreal (2013), Glasgow (2015), y México (2017). Tocó la gloria en Montreal y en México, mientras que logró la medalla de bronce en el de Glasgow. Además se presenta en Londres siendo campeona paralímpica en dos ocasiones (Londres y Río) y tres veces campeona de Europa (Berlín 2011, Eindhoven 2014 y Funchal 2016). Con este espectacular palmarés, lo normal es que Michelle opte de nuevo a regresar con alguna presea colgada del cuello. “No he visto pruebas de mis rivales. Voy con los ojos cerrados y no quiero saber las marcas que tienen. Yo voy a disfrutar del momento y a intentar lograr una medalla de plata o de bronce. No quiero pensar en el oro. Siempre hay que tener confianza y lo más importante es mejorar mi marca”, afirma la deportista de alto nivel, quien además no va a parar de nadar hasta octubre, ya que las pruebas internacionales la mantendrán ocupada hasta entonces: “Esta es la prueba más importante de la temporada, pero luego tengo un Open en Tokio y otro mundial en Australia. Hay que disfrutar de esto, porque llegará el momento en que no puedo competir a este nivel”, señaló.

Judith Rolo viaja tras haber superado una gastroenteritis que también le ha perjudicado. “Lo bueno es que la pillé cuando ya el pescado estaba vendido, por lo que voy a darlo todo. Tuve que parar un poco y ahora me está costando volver a la mejor forma”, reconoce la medallista de plata en el mundial de México 2017 y la también plata en el europeo de Funchal 2016.

En Londres se encontrará poderosas rivales, todas de su categoría (S7), pero “eso no es una excusa. Las rivales tienen sus marcas y yo la mía y lo que tengo que hacer es superarme a mí misma. Intentaré meterme en la final y luego ya se verá”, afirma Rolo, quien pisará por primera vez la piscina londinense.

A ellas dos les acompaña Iván Fernández, quien nadará en categoría S4. “Es mi primer mundial, estoy bien preparado e intentaré hacerlo lo mejor posible”, afirma el nadador navarro.