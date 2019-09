La ‘desternillante’ vuelta al cole para muchos profesores: “¿Y cómo es ser tutor en 1º ESO?”

Este lunes comienza el curso escolar 2019-2020 en la mayoría de comunidades autónomas. En concreto, el timbre vuelve a sonar en los colegios de Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. Una vuelta al cole que comenzó para los maestros y profesores el pasado lunes, 2 de septiembre, entre las risas y el nerviosismo de lo que les deparará este nuevo curso.

Las reuniones con padres y madres, el primer contacto con unos 30 adolescentes encerrados en un aula, las toneladas de exámenes y ejercicios que corregir… A continuación, compartimos algunos de los tuits más divertidos publicados por un escritor y profesor de secundaria a través de su cuenta en Twitter Dilo en voz alta:

-Venga, sacad la fotocopia que os di ayer.

-Me la he dejado en casa.

-No la tengo.

-La he perdido.

-A mí no me la diste.

-¿Que saquemos qué? pic.twitter.com/Bpf1ndNOMC

— Dilo en voz alta (@envozalta_libro) September 9, 2019