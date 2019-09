Lidl ya es el supermercado nº1 en ventas bio en España

Lidl sigue avanzando en su objetivo de ser la cadena de supermercados referente en consumo sostenible en nuestro país, como reflejan los datos que ha presentado esta semana y que demuestran que Lidl es la enseña nº1 en ventas de productos bio en España. La cadena de supermercados posee la cuota más alta del mercado bio, en concreto, 16,5 puntos según datos de 2018 de la consultora Kantar WorldPanel (KWP). Según este estudio, más de 4,8 millones de hogares españoles compraron algún producto bio en Lidl el pasado año. Del análisis llama la atención que, del rankingde las 5 principales cadenas de la distribución en España, esté ausente en este mercado el primer distribuidor en nuestro país, mientras que el tercero y el quinto participan, aunque en menor volumen.

Lidl no es solo líder de mercado si no que, además, ofrece la cesta completa “bio” más económica. En concreto, la compra en un supermercado Lidl de los productos necesarios para elaborar

un menú diario de cinco comidas 100% bio cuesta solo 8, un 7% más barato que si compramos en un establecimiento de su inmediato competidor, y hasta un 30% más económico si los

adquirimos en cadenas especializadas en productos ecológicos. La compañía ha dado a conocer estos datos durante la presentación de su gama de productos ecológicos de marca propia

BIO Organic. Lidl quiere así dar respuesta a las necesidades de todas aquellas personas que no solo se preocupan por seguir una alimentación saludable y variada, sino que también quieren contribuir a la conservación del entorno, la calidad de vida de los animales de granja y la economía local. En Canarias, los clientes de la compañía pueden encontrar artículos locales ecológicos como el plátano, la manga, el calabacín, o uno de los productos más reconocidos de las Islas, el gofio canario. Según Miguel Paradela, director general de Compras de Lidl en España, “estos datos demuestran que, avanzar para ser un supermercado cada vez más sostenible es compatible con ser los más baratos del mercado. Somos sostenibles para el cliente, por su salud y bienestar, y también con su bolsillo.