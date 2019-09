Michelle Alonso, subcampeona del mundo

Michelle Alonso lo ha vuelto a hacer. La nadadora tinerfeña, del Midayu Tenerife, logró ayer la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de natación paralímpica que se está celebrando en Londres. La sirenita tinerfeña se colgó la medalla de plata en los 100 braza, categoría SB14, con un tiempo de 1:13:49, quedando a tan solo 29 centésimas de la la británica Louise Fiddes con 1:13:20 (CR). Tercera, y medalla de bronce, fue la nadadora rusa Valeriia Shabalina.

Michelle Alonso venció en la primera serie del 100 braza SB14 con 1:15.15 y se clasificó para la final con la segunda marca de las finalistas. En la gran cita, lideró la prueba durante 95 metros, sin embargo, cuando rozaba la medalla de oro, a tan solo cinco metros del final, Louise Fiddes le arrebató el oro mundialista. Aún así, Alonso logró su mejor marca de los tres últimos años.

La nadadora canaria logra así su sexta medalla mundialista y la quinta para el equipo español con el que participa en estos mundiales. Además, con este metal España logra una plaza más para los Juegos de Tokio 2020.

“Las sensaciones han sido buenas, me faltó un poco en la llegada, lo he dado todo y acabé con los brazos y las piernas cargadas. Sabía que era difícil conseguir la medalla de oro, pero iba a por ella. A principios de año tuve una tendinitis en el hombro derecho y hace un mes me detectaron principio de alergia al cloro, y tuvimos que hacer menos metros en los entrenamientos. Vine con actitud positiva y a lograr medalla, me daba igual el color y ha sido una plata. Estoy muy contenta del trabajo que he hecho”, aseguró la tinerfeña.

Cerró la jornada de ayer el relevo 4×50 libre mixto 20 puntos formado por Teresa Perales, Miguel Ángel Martínez Tajuelo, Toni Ponce y la nadadora tinerfeña Judit Rolo, quienes lograron un séptimo puesto con una marca de 2:46.85.

El nadador navarro, Iván Fernández, componente también del Midayu Tenerife, fue octavo en los 150 estilos SM4 con un tiempo de 3:19.93.