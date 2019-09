Novatadas sin límite: pega un brutal cachetón a una compañera mientras lo graban

Con la vuelta al cole -en este caso, Universidad-, llegan como cada años las polémicas novatadas. Pruebas a las que los estudiantes nuevos son sometidos por los veteranos sin ton ni son, pese a las advertencias de las autoridades. No obstante, en esta ocasión, la brutalidad del acto de desproporcionada.

Según muestra la grabación, un alumno le pega un bestial tortazo a una compañera con la mano llena de nata, dejándola aturdida. Ocurrió en el Colegio Mayor Universitario Diego de Covarrubias. Por su parte, la Universidad Complutense sostiene que ella también tenía nata en la mano para hacer lo propio después pero aun así ha decidido sancionar a ambos jóvenes. Los familiares de ambos han aceptado su expulsión durante los próximos 15 días.

La Policía Municipal de Madrid ha pedido a través de su cuenta ofician en Twitter que “di no a las NOvatadas, NO abuses, NO acoses y NO seas cómplice”.