Olivia Delgado, alcaldesa de Arico: “La postura de Podemos es tener un Gobierno dentro de un Gobierno y eso sería un polvorín”

Compagina desde junio el cargo de alcaldesa de Arico -gracias a un pacto entre el PSOE y Primero Arico- con el de senadora por Tenerife, añadiendo a su cargo el de secretaria segunda de la Cámara Alta, tras ser elegida por tercera vez, aunque nunca ha podido terminar una legislatura por la inestabilidad política, y ahora visto lo visto, se encamina a acabar otra antes de tiempo, con el horizonte de unas nuevas elecciones situado en el 10 de noviembre.

-¿Cómo explica que haya sido elegida por tres veces senadora y no pueda acabar ninguna legislatura?

“Este país ha vivido una gran inestabilidad política. Con los resultados que se dieron el 28 de abril pensábamos que se daban las condiciones necesarias para que hubiese un Gobierno de progreso y esta legislatura fuera estable, pero a pesar de que se dan todas las condiciones, porque se ha trabajado en un acuerdo programático, donde se han incluido propuestas de todos los colectivos sociales y todos los actores están por la labor de apoyar ese gobierno progresista, no se da la cooperación, en este caso de Podemos, y esta es la situación.Estamos a una semana de que se disuelvan las Cortes y nos falta la colaboración de Unidas Podemos para evitar unas nuevas elecciones. Parece que ha interpuesto los intereses particulares de su líder a los intereses de la mayoría social”.

-Pero no solo basta, para tener mayoría y por tanto Gobierno, con Unidas Podemos, sino sumar a los independentistas catalanes y el PNV.

“Si, pero esos apoyos se dan.Pero además tenemos a una derecha, que no solo no puede proponer un Gobierno alternativo, sino que está bloqueado un Gobierno que se podría dar sin la abstención de los partidos independentistas. Hay un bloqueo de la derecha, pero también hay un bloqueo a la izquierda”.

-¿Y cómo explica que los socialistas lleguen a acuerdos con Podemos y otros partidos de izquierda, como sucede en varias comunidades autónomas, como Canarias, o en ayuntamientos como Arico, del que usted es alcaldesa?

“Dentro del Gobierno del Estado hay competencias, como la de política territorial, que es muy difícil mantener una postura cuando un posible socio de Gobierno afirma que quiere entrar en él para controlarlo. Se ha generado una situación de desconfianza para poder resolver, por ejemplo, problemas tan graves como el que se está dando en Cataluña. No es lo mismo un Gobierno estatal que uno autonómico o un ayuntamiento”.

-¿Y qué ha pasado en el interim entre ofrecerles una vicepresidencia y tres ministerios en julio y no ofrecerles nada, ahora en septiembre?

“Desde el punto de vista del Partido Socialista no se dan las condiciones para ese Gobierno de coalición. Nosotros pusimos una propuesta seria sobre la mesa, donde no solo era la vicepresidencia y tres ministerios, y Podemos la calificaba de humillación. Tendrá que ser Podemos quien explique que lo que no valdría para julio y tumbó la investidura del presidente Sánchez vale para septiembre. No es el Partido Socialista quien tiene que dar esas explicaciones. Hemos ido evolucionando en nuestras propuestas, está claro que Podemos no lo ha hecho, como la última vía ofrecida por el presidente Sánchez, con un Gobierno de cooperación con un acuerdo programático que es el que realmente resuelve los problemas sociales, y metiendo factores de control desde el Ministerio de Hacienda, a través del Congreso y el Senado. La postura de Podemos sigue siendo la de tener un Gobierno dentro de un Gobierno y eso sería un polvorín, que no es bueno ni beneficioso para este país”.

-¿Y Olivia Delgado está preparada para volver a presentarse a senadora por cuarta ocasión?

“Yo siempre estoy a disposición del partido, sin olvidar que es la ciudadanía es la que al final te elige, como ha hecho conmigo con un gran respaldo en la Isla”.

-¿No cree que unas nuevas elecciones no evitará el bloqueo?

“Se pone de manifiesto una absoluta irresponsabilidad tanto del Partido Popular como de Ciudadanos como de Unidas Podemos. Para llegar a un acuerdo hay que ceder, pero tienen que ceder todas las partes y lo que no puede ser que un partido como el PP, que ha tenido responsabilidades de Gobierno, no sea capaz de de abstenerse para que haya un Gobierno”.

– Su partido no quería abstenerse y cuando lo hizo para que gobernara Rayoy, Pedro Sánchez presentó su dimisión.

“Es verdad, pero es que ahora no hay otra alternativa posible que no pase por un Gobierno del PSOE.Hay que recordar que en la misma sesión de investidura el presidente Sánchez hizo una oferta a todo el arco parlamentario para revisar la Constitución y evitar este tipo de bloqueo”.

-En el Senado hay nada menos que nueve senadores canarios del PSOE, tanto que podrían crear un grupo propio. ¿Por qué la semana pasada votaron en contra de una enmienda que pedía una base fija de helicópteros Kamov en las Islas para combatir incendios forestales?

“No estamos en contra de esa base permanente de helicópteros o hidroaviones, solo decimos que eso tienen es una decisión de los técnicos y no los políticos. Canarias y las distintas comunidades autonómicas tendrán los recursos que sean necesarios”.

-Los expertos en Gran Canaria dijeron que era necesaria una base de helicópteros Kamov.

“Si los expertos dicen eso habrá recursos para Canarias y el resto de las comunidades autónomas. De hecho, en el incendio de Gran Canaria, hubo una movilización sin precedentes de medios del Estado y el Gobierno estuvo a la altura. Nosotros consideramos que esa propuesta no tenía cabida en nuestra moción, porque no hablábamos solo de las ayudas e indemnizaciones por ese incendio, sino del desafío del cambio climático y la transición ecológica, algo que nosotros tenemos claro y parece que otros partidos, no”.

-Usted sabe que el relato que utilizan el PP y CC, tras esas enmiendas rechazadas, es que ustedes, como canarios, no defienden esa base fija.

“Ese es el relato que le interesa a determinados partidos o a determinados políticos ¿Quién plantea esa enmienda? ¿Por qué esa persona (Clavijo) está en el Senado? Un señor que ha llegado al Senado no sabemos para qué, no sabemos qué miedo tenía de seguir en Canarias. Relatos hay muchos y para todos los gustos”.

-¿Tienen los senadores canarios libertad para votar diferente al PSOE nacional en asuntos que atañen a Canarias?

“Dentro de la disciplina de grupo se estudian y se respetan los que son las necesidades de los distintos territorios, y no tenemos ningún problema en la dirección y cómo funciona el grupo Socialista”.

-¿Entiende qué se puedan paralizar las transferencias a la comunidad autónoma por estar el Gobierno en funciones?

“Todos sabemos cuáles son las limitaciones de un Gobierno en funciones. Sobre las transferencias a cuenta hay un informe de la abogacía del Estado y se está trabajando para resolver esa situación. Por qué estamos en funciones, porque PP, Ciudadanos y Coalición Canaria votaron en contra de la senda del déficit, que daba un colchón de 2.500 millones de euros para las comunidades autónomas, y porque tiraron abajo los presupuestos, por eso ha habido una convocatoria electoral. Ahora es muy cínico quejarse cuando votaron en contra de esa senda presupuestaria pactada con Bruselas y de unos presupuestos que no solo eran buenos para el Estado, sino para Canarias. Qué va a pasar , por ejemplo, con la actualización de las pensiones al IPC, tendrá que ser ahora un Gobierno en funciones quien lo apruebe por vía real decreto”.

-¿Qué hace una senadora por su municipio?

“Hace muchísimas cosas, por ejemplo, ir al Ministerio de Hacienda y resolver problemas que se han generado con la escuela infantil o problemas con determinados locales, como sucede en Güímar, como Correos y Guardia Civil. Problemas que se pueden resolver teniendo relaciones fluidas con el Gobierno estatal”.

-Alcaldesa y senadora. ¿Ya está resuelta la compatibilidad?

“El partido en este caso, dentro de su reglamento orgánico, lo permite y lo ha aprobado en mi caso y en el de otros compañeros, porque es bueno para el partido y para la sociedad por el trabajo que estamos haciendo”.

-¿Y como le va con tanto poder socialista en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias?

“No solo me va bien a mí y a Arico, sino a toda la sociedad canaria. Da gusto descolgar un teléfono y que te atienda un consejero para contarle un problema y te de una respuesta inmediata. Aún recuerdo en su investidura las palabras de Ángel Víctor Torres cuando dijo que iba a ser el Gobierno de los ayuntamientos, y está dando ejemplo de ello”.