Risto Mejide forma su propio partido político de cara a las elecciones del 10N

“Indignación, hastío, rabia, impotencia. Hoy más que nunca nuestros políticos han hecho lo que mejor saben hacer: decepcionarnos”. Con estas palabras, Risto Mejide comenzaba este miércoles su programa Todo es mentira, rodeado por sus compañeros.

“Este programa no puede hablar en nombre de todos los españoles. Lo que sí podemos, y debemos, es denunciar lo que hemos sentido hoy. La gente no está harta de la política, está harta de que le tomen el pelo, de que la engañen, de que le digan que quieren pactar cuando todos sabemos que no es verdad. Lo que buscan es que les demos más votos para no tener que pactar. La gente está hasta de que le digan que no quieren sillones cuando todos sabemos que venderían a quien fueses por sentar sus culos en un Consejo de Ministros. La gente está harta”, ha afirmado el presentador con dureza.

“Hoy, miércoles 18 de septiembre de 2019, os anuncio el nacimiento de un nuevo partido político. Hoy nace el PNLH —Peor no lo haremos—, un partido que sí tiene una ideología: aprobar todo aquello que no han aprobado los que ya están”, ha anunciado Risto para sorpresa de todos los espectadores. Y es que lo que podría parecer una broma, no lo es.

El programa Todo es mentira comienza una nueva andadura en el mundo de la política para “ser árbitros”. Entre las primeras medidas que proponen se encuentran suspensión de sueldo hasta la formación del nuevo gobierno, una “efectiva” separación de poderes o acabar con los sueldos vitalicios.