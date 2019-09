Sesé Rivero: “Falta a la verdad el que diga que aquí no tienen cabida los bajitos y flacos”

Sesé Rivero, director del Área de Fútbol Base del CD Tenerife, negó ayer que no hayan fichado a Pedri, jugador teguestero en las filas de la UD Las Palmas, por ser bajo y flaco, tal y como ha señalado el entorno del propio jugador: “No logramos esa incorporación y hubiese sido importante, pero de ahí a decir que los chiquititos y bajitos no tienen cabida en nuestro club, es faltar a la verdad”, dijo el dirigente deportivo blanquiazul en declaraciones en el programa de radio oficial del club blanquiazul.

Tildó de disparate esas declaraciones y puso ejemplos claros de que no son verdad. “Se han escuchado algunos disparates, como que no queremos futbolistas flaquitos y pequeñitos en nuestro club. Se me vienen a la mente nombres como los de Cristo González, Jairo, Cristo Martín, Giovanni y otros tantos. Ha habido y hay infidad de futbolistas con ese perfil en la Ciudad Deportiva. La valía de Pedri la conocíamos desde hace muchísimos años y le deseamos lo mejor”, destacó Rivero.

Afirmó que el Tenerife intentó en diversas ocasiones incorporar al reciente jugador del FC Barcelona, pero siempre encontró una negativa. “Estamos orgullosos de que un tinerfeño progrese en este mundo tan complicado que es el fútbol. A Pedri lo conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos que es un futbolista extraordinario desde que jugaba en el Tegueste. Pepe Padilla siempre tuvo un interés especial en incorporarlo. Hemos intentado ficharlo en varias ocasiones, pero no ha podido ser. No fue posible. La última conversación que tuvimos la hizo Julio Durán”, explicó.

Además, recordó que casos como el de Pedri, y a la inversas, hay cientos a lo largo de la historia del fútbol canario. “Hay futbolistas de Tenerife que están en Gran Canaria, igual que ha habido jugadores de grancanaria que han jugado en el Tenerife. Esto siempre ha sido así. Recuerdo a Alexis Suárez o Toni Robaina. El más reciente ha sido Pablo Sicilia, que incluso es hijo de un expresidente de la UD Las Palmas”, sostuvo.

Por último, le deseó suerte al jugador, menos cuando se enfrente al CD Tenerife.