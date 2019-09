Si eres sancionado con alguna de estas 25 multas puedes perder puntos del carné de conducir

En el célebre programa de la BBC Top Gear, han elaborado un listado en el que explican, perfectamente, las diferentes infracciones por las que puedes perder puntos en el carné de conducir. Son estas.

Multas por las que puedes perder 2 puntos del carné

Circular con menores de 12 años como pasajeros en motocicletas o ciclomotores con las excepciones que se determinen reglamentariamente

Circular sin el alumbrado cuando este sea obligatorio

Parar o estacionar en los carriles destinados para transporte público urbano

Parar o estacionar en curvas, cambios de rasante, túneles, intersecciones… es decir, en cualquier lugar peligroso que constituya un riesgo a la circulación o para los peatones

Multas por las que puedes perder 3 puntos del carné

Conducir sin usar el cinturón de seguridad, casco, Sistemas de Retención Infantil u otros elementos de protección o dispositivos en los casos en los que se determine reglamentariamente.

Efectuar cambios de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas por la Ley

Conducir utilizando auriculares

Conducir utilizando el teléfono móvil (salvo que esté con manos libres) o manipulando el navegador

Conducir empleando sistemas de detección de radares u otros sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico

Multas por las que puedes perder 4 puntos del carné

Conducir con exceso de alcohol con valores miligramos/litros de aire espirados superiores a 0,25 hasta 0,50 mg/litro (0,15 hasta 0,30 mg/litro para profesionales y titulares de permiso de conducción de menos de dos años)

Conducir sin la clase de permiso o licencia necesarios o con el permiso caducado

Arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan provocar accidentes, incendios u obstaculizar la circulación

No respetar la prioridad de paso en las señales de stop, ceda el paso y semáforos en rojo

Realizar adelantamientos indebidos

Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas

Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías

No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación

No respetar la distancia de seguridad

Multas por las que puedes perder 6 puntos del carné

Conducir con exceso de alcohol con valores miligramos/litros de aire espirados superiores a 0,50 mg/litro (0,30 mg/litro para profesionales y titulares de permiso de conducción de menos de dos años)

Conducir bajo los efectos de las drogas o los estupefacientes

Negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia o de detección de drogas

Conducir empleando sistemas de inhibición de radares u otros sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico

Exceder en más de un 50% los tiempos de conducción o minorar en más del 50% los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre

Alterar el uso del tacógrafo o del limitador de velocidad como transportista

Conducir de forma temeraria o participar en carreras de vehículos no autorizadas