SOS de las familias por el inminente cierre del hogar San Lázaro

Las familias de los 16 usuarios del Centro de Personas con Discapacidad Psíquica, Hogar San Lázaro están desesperadas y su angustia crece día a día, porque se acerca la fecha del cierre y no encuentran un centro que pueda atender a sus familiares. El 30 de septiembre se cumple el plazo acordado para que la entidad privada, ubicada en la calle Juan García Álvarez de Santa Cruz, deje de funcionar.

Los motivos obedecen a razones privadas de sus responsables que las familias no cuestionan, solo demandan una plaza en otro lugar para las personas que viven allí, con edades comprendidas entre los 55 y los 65 años, que padecen enfermedades mentales serias, como esquizofrenia, y con un grado de minusvalía añadido que necesitan atención especializada las 24 horas del día.

Desde que les llegó la notificación del cierre, las familias de los afectados no han parado de buscar un lugar donde llevarlos porque no pueden hacerse cargo de ellos. “El problema es que no hay plazas, ni públicas ni privadas”, asegura Juan Daniel González.

“Hay centros para personas mayores de 65 años pero no para enfermos mentales y los pisos tutelados o residencias especiales, son para menores de 55. Es una franja de edad que está totalmente desprotegida”, manifiesta.

Los usuarios vienen rebotados de otro centro de las mismas características, con lo cual es la segunda vez que se enfrentan a esta situación. A finales de agosto se reunieron con el Diputado del Común, Rafael Yanes, para que interceda ante las instituciones, y con la consejera insular de Acción Social, Marian Franquet, pero siguen en el mismo punto de partida. “Tenemos el corazón en un puño porque no sabemos qué hacer. Estamos pendientes de una reunión con la alcaldesa, Patricia Hernández, y con una empresa privada, pero el tiempo corre. Es una situación que no se la deseas ni al peor de tus enemigos”, declara González.