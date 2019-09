“Tenemos que agradecer muchísimo la gran implicación de las instituciones” Miguel Jaubert

Sexta edición de la ya conocida Travesía a Nado Isla de La Palma, y para conocer un poco los entresijos de esta prueba deportiva en aguas abiertas, hemos querido sentarnos un rato con el máximo responsable de su organización, José Miguel Jaubert Lorenzo, presidente del Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, que muy amablemente nos atendió.

-Sexta edición de la Travesía a Nado Isla de La Palma, háblanos un poco de sus orígenes, ¿cómo surgió todo?

“La idea surge a través de algunos socios amantes de este deporte, los cuales participaban en diversas travesías, los que hacen llegar a la directiva del club la idea de organizar en nuestra Isla, debido a sus grandes posibilidades, una travesía a nado, idea que tuvo una gran acogida tanto por la directiva como por los técnicos deportivos y el resto de personal.

En la primera edición de la Travesía a nado Isla de La Palma 2014 sólo organizamos 3 pruebas con 3 distancias diferentes (Bajamar 1 km, Los Cancajos 3 km y la Mini travesía de 500 metros), tuvimos un número de inscritos más discreto que el de las últimas ediciones, lo normal cuando una prueba deportiva se organiza por primera vez. Fue muy familiar, con pocos recursos, pero realmente logramos el objetivo que nos habíamos marcado, llevar a cabo una Travesía a nado en la isla de La Palma e incentivar el amor por la natación y los deportes náuticos. Nos sorprendió muchísimo la respuesta de los nadadores y de los voluntarios que se volcaron para que todo saliera a la perfección. En estos años hemos podido observar como nuestro “bebe” ha ido creciendo pasando por diferentes etapas hasta llegar al gran evento deportivo que es hoy, situándose dentro de la Copa Canarias y la Copa España en aguas abiertas”.

-Organizar una prueba de estas características con la implicación de administraciones públicas y empresas privadas debe ser gratificante. ¿Cuesta engranar todo para que salga una prueba perfecta?

“Te mentiría si dijera que no, es complicado coordinarlo todo, pero por supuesto no es imposible y año tras año la experiencia nos ha dado el “modus operandi” adecuado para que todo fluya y las complicaciones que puedan surgir sean pequeñas y fácilmente solventables. Tenemos que agradecer muchísimo la gran implicación de las instituciones, principalmente al área de Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los técnicos de las diferentes instituciones Ayto. de San Andrés y Sauces, Ayto. de Puntallana, Ayto. de Santa Cruz de La Palma, Ayto. de Breña Alta y Ayto. de Breña Baja, y personal al cargo porque realmente hacen que todo sea más sencillo, poco a poco nos hemos ido conociendo y acercando y esta confianza nos permite llegar al día del evento con la sensación de seguridad, porque está todo coordinado, y con un gran respaldo sabiendo que las principales instituciones de esta Isla están dentro de la organización.

Por otro lado, la empresa privada, Spar La Palma, como patrocinador secundario, también aporta muchas veces incluso por encima de sus posibilidades lo que nos motiva aún más a creer en esta prueba y a intentar llevarla a lo más alto deportivamente hablando, al igual que el resto de empresas o entidades colaboradoras como Puertos de Tenerife, la Real Federación Española de Natación, la Federación Canaria de Natación, Calero Marinas, Bomberos de la Palma, AEA, SOAC, Club de Kayac King kayac, Museo Naval de Santa Cruz de La Palma, Centro de Interpretación de La Bajada de La Virgen de Santa Cruz de La Palma, Aguas de La Palma, Tripasión Eventos, el Colegio Oficial de Fisioterapéutas de Canarias, Transportes Insular de La Palma, Dorada, Cupalma, Frutorza SL, DS, Cajasiete, Sport Ocio, Cicar, Óptica Feliciano, Toribio Lorenzo, Pley publicidad, Hotel Castillete y Kitesuirf Isla Bonita”.

-El año pasado obtuvieron muy buenos resultados, casi 300 nadadores provenientes de todo el archipiélago, ¿este año esperan el mismo número de participantes o cuentan con superarse?

“Debido a las condiciones meteorológicas adversas del año pasado, la Travesía a nado Isla de La Palma se ha convertido en un gran desafío para la mayoría de nadadores, destacar o recordar el testimonio de Rebeca Santos, campeona del mundo de aguas abiertas, quien manifestó al concluir su participación en la pasada edición 2018, en la prueba de 17km con salida en el municipio de San Andrés y Sauces, la dureza de la misma, pues requiere de un buen estado de forma sobre todo en sus pruebas más largas (17 y 7 km), como para realizar la prueba de 4 km, que a pesar de ser más corta va contracorriente poniendo a prueba a los deportistas que deciden realizarla, siendo a su vez la más numerosa en participación.

Así mismo queremos destacar que la distancia de 1 km considerada como la “prueba popular” ha experimentado un aumento considerable de inscritos, personas que se inician en la natación a las cuales les hace mucha ilusión participar en una prueba deportiva de referencia a nivel regional, insular, autonómico ,nacional e internacional”.

-Cuatro clasificaciones y múltiples recorridos a elegir por los participantes, háblanos un poco del trazado y características de cada uno.

“Por supuesto. Esta edición cuenta con 4 pruebas dentro del mismo evento deportivo, que tendrán lugar el mismo día pero saliendo de diferentes municipios y a distintas horas. Está todo coordinado para aprovechar al máximo los medios de seguridad y sanitarios con los que contamos para cuidar a los participantes y tener una rápida respuesta ante cualquier

imprevisto. La primera prueba en salir será la de 17 km. Los participantes de esta categoría saldrán entorno a las 7.30 de Puerto Espíndola, en el municipio de San Andrés y Sauces en dirección a la playa de Santa Cruz de La Palma donde todas las pruebas harán meta. Cuando los participantes de la prueba de 17 km lleguen a la altura de la cala de Puerto Trigo se dará la salida a los participantes de la prueba de 7 km, prueba puntuable para la XV etapa de la V Copa España de aguas abiertas, aproximadamente sobre las 10.45 horas.

Anterior a la salida de Puerto Trigo, se dará la salida a la prueba de 4 km, puntuable para la X etapa de la II Copa Canarias, a las 9.00 a. m desde la Playa de Los Cancajos en el municipio de Breña Baja. Para culminar, en la Playa de Santa Cruz de la Palma tendrán lugar a las 11.00 horas la salida de la Minitravesía y a las 12.00 tendrá lugar la salida de la prueba de 1 km que saldrá y hará meta en la playa de la capital”.

-La prueba albergará la quinta Copa de España de Aguas Abiertas y la Segunda Copa Canaria de Aguas Abiertas, dos pruebas importantes que le dan más carisma aún si cabe a esta prueba, ¿Cómo se consigue formar parte de estas citas?

“Trabajo, constancia y más trabajo. Esa es la receta para conseguir entrar dentro de las mejores pruebas deportivas y para cualquier objetivo que nos propongamos en la vida. Con trabajo de un gran equipo, constancia e ilusión la prueba ha crecido, ha ido tomando relevancia y haciéndose un hueco en la agenda anual de los nadadores, canarios, peninsulares

y aquellos provenientes del extranjero. Demostrar que eres capaz de organizar y llevar a cabo una prueba deportiva con éxito es la garantía para crecer, todo lo demás vendrá rodado”.

-El año pasado, las condiciones climatológicas no permitieron celebrar la prueba destinada a niños, ¿creen que este año conseguirán llevarla a cabo?

“El año pasado las condiciones meteorológicas no nos ayudaron. Las condiciones del mar y la lluvia nos dificultaron el poder realizar con seguridad esta prueba, organizada para los más pequeños. La seguridad es lo más importante si las condiciones, sobre todo cuando hablamos de los benjamines, no son ideales o suponen el más mínimo riesgo supondrá el suspenso de la prueba.

Este año las condiciones meteorológicas prometen buen tiempo y buen estado de la mar por lo que creemos, casi con total seguridad, que no vaya a haber ningún problema para desarrollar esta prueba tan importante sin ningún inconveniente.

Debemos tener en cuenta de que los niños y niñas de hoy serán el futuro de este deporte mañana, enseñarles la importancia de la seguridad y la deportividad nos hará recoger buenos frutos en el futuro”.

-¿Cómo es gestionar con los distintos municipios de la Isla este tipo de pruebas ya que tienen varios puntos de salida en diferentes localizaciones?

“Tenemos mucho que agradecer a todos los ayuntamientos que colaboran con la Travesía, el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, Ayuntamiento de Puntallana, Ayuntamiento de Breña Baja, Ayuntamiento de Breña Alta y Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Colaboran de muy diversas formas, buscando voluntarios, coordinando embarcaciones, preparando las salidas, dotando de material y un largo etc. A veces como organización insistimos reiteradamente en aspectos que consideramos importantes, y que exista buena sintonía entre las instituciones y el personal organizativo es vital, para que todo salga como queremos y poder marcar el listón bien alto.

Todos están realmente implicados inclusive el Ayuntamiento de Breña Alta, municipio donde no se da ninguna salida, pero que colabora con la Travesía por su compromiso con el deporte palmero y canario”.

-¿Qué medidas o protocolos de seguridad tienen previstas para esta prueba que se desarrolla en aguas abiertas?

“Como prueba deportiva debemos tener establecido y presentado ante las diferentes instituciones que autorizan la prueba nuestro propio y específico Plan de Autoprotección redactado por un ingeniero especialista, donde se nos especifican con qué medios sanitarios y de autoprotección debemos contar en la salida y desarrollo de cada una de las pruebas.

Es un gran trabajo organizativo en el que intervienen diferentes medios de seguridad de la isla como AEA, Protección Civil, CECOPIN, Policía Local, Bomberos, personal sanitario, etc. En el plan se redacta el protocolo a seguir ante cualquier accidente o dificultad en que se pudieran encontrar cualquiera de los nadadores participantes, en cualquiera de las pruebas que tendrán salida el 7 de septiembre de 2019, la seguridad de todos los participantes debe ser nuestro primer y más claro objetivo a cumplir”.