Un sindicato denuncia que Educación retrasa el alta de cerca de 7.000 docentes

ANPE Canarias, el sindicato con más representación en la enseñanza pública docente no universitaria del Archipiélago, denuncia que cerca de 7.000 docentes han sido discriminados por la Consejería de Educación, porque les dio de alta en la Seguridad Social un día después de la fecha oficial para el inicio del curso. Este sindicato informa de que, a pesar de que el periodo escolar comenzó el 1 de septiembre, tal como marca el calendario diseñado por la administración educativa, todos esos profesionales han sido incorporados al sistema el 2, coincidiendo con el primer lunes del mes, en vez del domingo. A Pedro Crespo, presidente de ANPE, “no le coge por sorpresa” una situación que “ya vivieron el pasado año” y que considera “un atropello injustificado e innecesario hacia los profesionales, tanto los docentes que acaban de aprobar sus oposiciones como todos los interinos”, que, en su opinión “reciben un trato desigual con respecto al resto de sus compañeros”. A su entender, un Gobierno y una consejería que afirman defender la enseñanza pública y su indiscutible papel a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades no pueden permitir prácticas que denigren a una parte del profesorado. Crespo anuncia que pedirán al nuevo equipo de la Consejería de Educación que “rectifique su actuación y abone ese día”, igual que hicieron el curso pasado con el anterior Ejecutivo, sin éxito: “Hasta el pasado mes de julio no corrigieron su error y tuvimos que llevarlo a los tribunales, que aún no se han pronunciado”. El sindicato contrasta esta gestión con la política que han llevado a cabo otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Baleares, Asturias, Navarra y Galicia, cuyas administraciones educativas, al menos el curso precedente, dieron de alta en la Seguridad Social a todos sus docentes el 1 de septiembre.

En relación a las críticas vertidas desde diversos colectivos acerca de la oferta pública de empleo, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, ha declarado que revisará la experiencia de los dos últimos años al objetivo de que los procesos selectivos sean “más transparentes y garantistas”.