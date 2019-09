Una investigación reconstruye cómo fue el primer día en que se extinguieron los dinosaurios

Un equipo internacional de más de dos docenas de científicos ha analizado los cientos de metros de rocas que llenaron el cráter de impacto dentro de las primeras 24 horas después del impacto y ha confirmado la teoría general de que cuando el asteroide que aniquiló a los dinosaurios se estrelló contra el planeta, el impacto provocó incendios forestales y ‘tsunamis’ y arrojó tanto azufre a la atmósfera que bloqueó el sol, lo que provocó el enfriamiento global que finalmente condenó a los dinosaurios.

Ahora, un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Texas en Austin y publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ lo confirma al encontrar evidencia sólida en los cientos de pies de rocas que llenaron el cráter de impacto dentro de las primeras 24 horas después del impacto.

La evidencia incluye trozos de carbón, mezclas de rocas traídas por el flujo de retorno del ‘tsunami’ y azufre notablemente ausente como parte de un registro de rocas que ofrece la mirada más detallada hasta la fecha de la catástrofe que terminó con la Era de los Dinosaurios, destaca Sean Gulick, profesor de investigación del Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas (UTIG) en la Escuela Jackson de Geociencias.

“Es un registro ampliado de eventos que pudimos recuperar desde la zona cero –añade Gulick, quien dirigió el estudio y co-dirigió la misión de perforación científica del Programa Internacional de Descubrimiento del Océano 2016 que recuperó las rocas del sitio de impacto en alta mar en la Península de Yucatán–. Nos da información sobre los procesos de impacto desde la ubicación de un testigo ocular”.

La investigación se basa en trabajos anteriores de la Escuela Jackson que describieron cómo se formó el cráter y cómo la vida se recuperó rápidamente en el punto del impacto.

La mayor parte del material que llenó el cráter a las pocas horas del impacto se produjo en el sitio del impacto o fue arrastrado por el agua de mar que volvía al cráter desde el Golfo de México.

Solo en un día se depositó casi 130 metros de material, una tasa que se encuentra entre las más altas jamás encontradas en el registro geológico.

Esta tasa de acumulación vertiginosa significa que las rocas registran lo que sucedía en el ambiente dentro y alrededor del cráter en los minutos y horas posteriores al impacto y dan pistas sobre los efectos más duraderos del impacto que aniquiló el 75 por ciento de la vida en el planeta.

Gulick lo describió como un infierno de corta duración a nivel regional, seguido de un largo período de enfriamiento global.

“Los freímos y luego los congelamos –detalla Gulick–. No todos los dinosaurios murieron ese día, pero muchos sí”.

Los investigadores estiman que el asteroide golpeó con el poder equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas del tamaño utilizado en la Segunda Guerra Mundial.

La explosión encendió árboles y plantas que estaban a miles de kilómetros de distancia y desencadenó un ‘tsunami’ masivo que llegó hasta el interior de Illinois.

Dentro del cráter, los investigadores encontraron carbón y un biomarcador químico asociado con hongos del suelo dentro o justo por encima de las capas de arena que muestran signos de ser depositados por el resurgimiento de las aguas. Esto sugiere que el paisaje carbonizado fue arrastrado hacia el cráter con las aguas en retroceso del ‘tsunami’.

Jay Melosh, profesor de la Universidad de Purdue y experto en cráteres de impacto, explica que encontrar evidencia de incendios forestales ayuda a los científicos a saber que su comprensión del impacto de los asteroides está en el camino correcto.

“Fue un día trascendental en la historia de la vida, y esta es una documentación muy clara de lo que sucedió en la zona cero”, destaca Melosh, que no participó en este estudio.

Sin embargo, una de las conclusiones más importantes de la investigación es lo que faltaba en las muestras principales.

El área que rodea el cráter de impacto está llena de rocas ricas en azufre. Pero no había azufre en el núcleo.

Ese hallazgo respalda la teoría de que el impacto del asteroide vaporizó los minerales que contienen azufre presentes en el sitio del impacto y lo lanzó a la atmósfera, donde causó estragos en el clima de la Tierra, reflejando la luz solar lejos del planeta y causando un enfriamiento global.

Los investigadores estiman que al menos 325.00 millones de toneladas métricas habrían sido liberadas por el impacto.

Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente cuatro órdenes de magnitud mayor que el azufre que se arrojó durante la erupción de Krakatoa en 1883, que enfrió el clima de la Tierra en un promedio de 16 grados durante cinco años.

Aunque el impacto de los asteroides creó una destrucción masiva a nivel regional, fue este cambio climático global el que causó una extinción masiva, matando a los dinosaurios junto con la mayoría de la vida en el planeta en ese momento.

“El verdadero asesino tiene que ser atmosférico –señala Gulick–. La única forma de obtener una extinción masiva global como esta es un efecto atmosférico”.