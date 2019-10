Así ha sido la semana de los famosos en imágenes

Adele sorprende al mundo con su cambio físico

La cantante británica Adele, de 31 años, se ha mostrado por primera vez en público después de que anunciara su separación de Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, el pasado mes de abril. Su reaparición Ha tenido lugar en el 33 cumpleaños de su amigo Drake. La intérprete acaparó los flashes por su radical pérdida de kilos.

La madre de Lady Gaga revela detalles sobre los problemas mentales de su hija

Cynthia Germanotta, la mamá de Lady Gaga, ha hablado de los problemas mentales que ha sufrido la artista durante años. “Stefani era una persona diferente y eso no siempre fue apreciado por sus compañeros. Como resultado, pasó por muchos momentos difíciles. Humillada, burlada, aislada”, ha explicado la progenitora de la artista en una entrevista concedida a la CBS. “En el instituto su vida dio un vuelvo y pasó de ser una niña feliz a comenzar a cuestionarse su autoestima y dudar de sí misma”, apuntó.

Laetitia Casta sacude Instagram con un inesperado posado en ropa interior

La modelo Laetitia Casta, de 41 años, ha dejado sin palabras a sus seguidores de Instagram. La francesa ha subido una imagen de lo más sugerente. La maniquí aparece con una camisa blanca abierta y un sujetador con transparencias.

Ben Affleck se apunta a la nueva app de citas para los famosos

El actor, director y productor de 47 años, Ben Affleck, se siente preparado para rehacer su vida. Tras romper con la productora Lindsay Shookus, al igual que otras celebridades, ha optado por buscar a su futura pareja haciendo uso de la aplicación Raya. Raya, es un servicio de citas creado para personalidades cuyos miembros solo pueden abrirse un perfil tras recibir una invitación y la aprobación de un ‘comité’ que analiza sus amistades y su popularidad.

Christian Gálvez se centra en sus otras pasiones tras la cancelación de ‘Pasapalabra’

Tras quedarse sin empleo en Telecinco por la cancelación del programa ‘Pasapalabra’, Christian Gálvez ha querido centrarse en su otra gran pasión: la vida y milagros del artista renacentista Leonardo da Vinci; dicho sea de paso, que también le ha traído un aluvión de críticas. En la fotografía, Gálvez da una charla con una imagen de fondo de ‘El nacimiento de Venus’.

Sara Carbonero “se tapa” y “es todo un ejemplo”

Según informa Diario Gol, los seguidores de la popular Sara Carbonero están muy preocupados por su estado de salud. Estos han venido observando como la esposa de Iker Casillas apenas publica en sus cuentas en sus redes sociales desde hace algunos meses. Pero en los últimos días se han fijado en otro detalle más: en sus publicaciones, Sara posa con un sombrero, ocultando más su aspecto. “Sara Carbonero se tapa”, escriben algunos en la red. Sin embargo gran número de seguidores han reaccionado pidiéndole que no se esconda, que “¡España está contigo!”, y la animan a mostrarse al natural. “Es guapísima, con pelo, sin pelo, con peluca, sin peluca…”, es ha sido otro de los mensajes más comunes que se pueden ver en su cuenta de Instagram.

Elsa Pataky estrena nuevo libro en inglés

Elsa Pataky, la actriz española de 43 años, lanzará su primer libro en el idioma de Shakespeare. La actriz explica que en este libro dará detalles sobre cómo mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente. “Comparto mis consejos sobre cómo llevar los retos que nos pone la mente así como mis ejercicios favoritos de alta intensidad los cuales se pueden hacer desde casa. También, recetas super ricas y sanas con consejos nutricionales”, ha escrito junto a la imagen de la portada.

Kanye West desvela que sus colaboradores tienen que renunciar al sexo y ayunar

En su última entrevista, el rapero Kanye West ha desvelado cómo su renacer religioso ha afectado a su vida en todos los aspectos. Ha renunciado a su obsesión por convertir a su hija mayor North en un icono de moda, y a su carrera profesional, ya que ahora se centra en predicar las enseñanzas de Jesucristo. Todos los implicados en la grabación de último trabajo, ‘Jesus Is King’, tuvieron que someterse a ayunos y también hubo veces en las que el artista les pidió que se abstuvieran de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. West se mostró convencido de que así conseguiría que sus colaboradores establecieran relaciones más estrechos para crear un ambiente más creativo.

Jennifer Aniston presume de los beneficios que le reporta aplicar el ayuno intermitente

La protagonista de Friends se ha animado a revelar algunos de los trucos que explican su aparente eterna juventud. Una de sus claves reside en practicar el ‘ayuno intermitente’ que la lleva a no comer nada durante 16 horas, mientras que durante las ocho restantes Jennifer puede comer con normalidad, aunque sin abusar de los productos con demasiadas calorías. “Hago ayunos intermitentes, así que no como absolutamente nada sólido durante las mañanas. He notado una gran diferencia tras prescindir de la comida como tal durante 16 horas”, ha asegurado en conversación con la revista Radio Times.

El gesto de Rosalía que sus fans no acaban de entender

La artista española más internacional, con permiso de Alejandro Sanz, ha publicado en su cuenta de Instagram esta curiosa fotografía donde su gesto no acaba de ser entendido por sus seguidores, cuyos comentarios han sido en su mayoría del tipo: “¿Te has quedado dormida de pie?”, “¿Qué te pasa en la cara?”, “¿Por qué se mira como que vas a estornudar?”.

Sofía Suescun posa ajena a las polémicas que la rodean

La concursante que resultara vencedora del concurso ‘Supervivientes’ el pasado año pasa de polémicas y ha posado en sus redes sociales luciendo botas militares, unas medias transparentes, con una chaqueta vaquera oversize y minifalda de color negro.

La bloguera e influencer ‘Madame de Rosa’ asiste al cumpleaños de Dulceida

La ‘influencer’ ha viajado hasta Ibiza junto a otros instagramers para celebrar el cumpleaños de Dulceida, que esta semana ha soplado las 30 velas. Una fiesta por todo lo alto para la cual la enfermera se ha puesto sus mejores galas y ha lucido impresionante en este vestido vaporoso en color rosa chicle.