Aurah Ruiz, devastada tras el ingreso de su hijo Nyan en el hospital

La grancanaria Aurah Ruiz vuelve a estar de capa caída. Así lo desveló este jueves en un vídeo que subió a su canal de ‘Mtmad’, en el que explicó su ausencia en las redes sociales en las últimas semanas. El caso es que su hijo Nyan fue ingresado en un centro hospitalario tras un empeoramiento de su estado de salud, causado por la no reacción a una inyección.

La exconcursante de GH VIP se encontraba en una cena de amigos cuando recibió la noticia. “Cuando llegué vi a mi hijo realmente mal, hacía tiempo que no le veía así. Le tuve que pinchar algo que hacía mucho tiempo que no pinchaba. Es algo de emergencia para rescatarlo pero su cuerpo no reaccionaba”, explicó.

“Reviví un par de cosas como volver a conectarle a lo que no se podía desconectar nunca y me entró pánico. Imagínate que no se puede desconectar otra vez, yo me muero”, confesó Aurah Ruiz, que no desaprovechó la ocasión para responder a quienes dicen que es una mala madre porque “prefiere salir, antes que de cuidar a su hijo”. “No quiero dar pena ni nada eso”, concluyó.