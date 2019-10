Egon Soda presenta su disco ‘El rojo y el negro’ este viernes en el Aguere Cultural

Este viernes, 18 de octubre, Egon Soda vuelve a Tenerife para presentar los temas de su último trabajo ‘El rojo y el negro’. La banda formada por Ricky Falkner, Ferran Pontón, Charlie Bautista, Xavi Molero, Pablo Garrido y Ricky Lavado, todos piezas imprescindibles en algunas de las bandas de mayor relevancia del panorama nacional, se subirán al escenario del Aguere además para dar un repaso por sus temas más icónicos. La cita tendrá lugar a partir de las 22:00 horas en el Aguere Cultural con el precio en taquilla a 15 euros.

Egon Soda son un súpergrupo originario de Barcelona (empleados del rock en bandas como Standstill, Zahara, The New Raemon, Christina Rosenvinge…) que se anima tanto a reavivar la llama del rock clásico americano de pro como folclores de aquellas regiones como el country o el spaghetti western pero, a su vez, conectando con la vertiente del rock and roll canalla estatal de los años ’90 y el indie de acceso mainstream que tantos puentes entre independencia y estadio ha trazado en la última década.

Su cancionero resulta en un conglomerado de sensaciones suaves, de arrebatos críticos, de cantos románticos, de piezas que guiñan al pasado para rehabilitar el presente retro, erigiéndose como una versión electrificada y en una cruza macho entre las pasiones ocultas de The New Raemon, la canción de autor melódica de Coque Malla y Quique González, guiños a postulados puretas como Grupo Salvaje y a eminencias que van desde Neil Young a Buffalo Springfield, Tom Petty o Van Morrison.