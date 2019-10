El alumbramiento canino que sorprende a Estados Unidos: “Pero es igual de adorable”

La expresión “eres más raro que un perro verde” se ha vuelto realidad. Una hembra de gran danés nacida en Canon, Estados Unidos, es la responsable de romper con ese dicho porque, realmente, ha nacido siendo de color verde.

Caddy Willians, su dueña, descubrió como uno de los nueve cachorros que dio a luz su perrita era de color verde. Al principio, como ella mismo admite, no lo creía, pero, esto también tiene una explicación científica.

Según el canal de noticias KRDO, todo se debe a un pigmento llamado biliverdina, que puede encontrarse dentro de la placenta de las perras. Cuando este pigmento se mezcla con el líquido amniótico, el fluido que protege al embrión puede manchar el pelaje del cachorro.

☘🐕 GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M

— KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) October 15, 2019