El Ejecutivo canario mantiene la idea de subir el IGIC al 7%

Diario de Avisos / Efe

El Gobierno de Canarias mantiene la idea de subir el IGIC al 7%, tras una rebaja al 6,5% aplicada en enero de este año por el anterior Ejecutivo que “no ha tenido impacto positivo en el consumo pero ha restado recursos a la Comunidad Autónoma”, según el Ejecutivo. Esta es una de las medidas fiscales que se incluirán previsiblemente en el Presupuesto autonómico para 2020, cuyo anteproyecto se aprobará en el Consejo de Gobierno el 17 de octubre, de manera que a la semana siguiente se remitirá como proyecto de ley al Parlamento para su tramitación.

Este calendario “semidefinitivo” es el que ha acordado el Consejo de Gobierno, informó en la rueda de prensa su portavoz, Julio Pérez, que no quiso adelantar más detalles ni sobre las cuentas ni sobre otras medidas de política fiscal.

En un comunicado, la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, acusa al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, de “cínico” por su “pretensión de engañar” a los ciudadanos apuntando que las modificaciones fiscales al alza “no afectarán a las rentas bajas y a la gente de a pie”.

Entretanto, las consejerías están aportando sus consideraciones a la de Hacienda y en estos días habrá consultas con los cabildos y los ayuntamientos, apuntó el también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Pérez recalcó que es una buena noticia el hecho de vaya a haber Presupuesto en Canarias y que se mantenga el calendario en su aprobación por el Parlamento, pese que en gran medida las comunidades autónomas van “a ciegas” respecto a las transferencias de la Administración General del Estado por la inestabilidad política. Además de que probablemente se recupere la fiscalidad del IGIC hasta el 7%, Pérez confirmó que de momento no se implantará una tasa turística. Respecto a eventuales cambios en la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, el portavoz no se pronunció porque aún no se ha abierto el debate al respecto en el seno del Gobierno. Julio Pérez certificó que es propósito del Gobierno revisar la aplicación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) tras cuatro años en vigor, para verificar si funciona correctamente. Aparte de esta primera aproximación al Presupuesto de 2020, el Consejo ha decidido remitir una comunicación al Parlamento sobre la declaración de emergencia climática.

Autorizados 200.000 euros para el comedor social de Santa Cruz

El Consejo de Gobierno autorizó ayer una subvención de 199.000 euros al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife para cubrir parte de los gastos derivados del programa Comedor Social (el 71% del coste de la actividad), un servicio especializado que ofrece comida a las personas alojadas en el Centro Municipal de Acogida, sin hogar o en riesgo de exclusión social.

En otros acuerdos, el Ejecutivo ha levantado una limitación de técnica presupuestaria que impedía disponer de 3,8 millones de euros para un programa destinado a la adquisición de libros y material escolar por parte de familias con escasos recursos, y aprobó el reembolso de 6 millones de euros a la naviera Fred. Olsen por las bonificaciones al transporte del segundo semestre.

Nasara Cabrera Abu ha sido nombrada directora general de Relaciones con África y han sido designados los vocales en los consejos de Grecasa, Visocan y Sodecan.