El INE ‘espiará’ los móviles en toda España, aunque los operadores lo matizan

Movistar, Orange y Vodafone han asegurado que los datos que transmitirán al Instituto Nacional de Estadística (INE) para su proyecto sobre la movilidad de los españoles respetan toda la normativa en materia de privacidad de datos y se envían tras un proceso de anonimización y agregación que hacen imposible la identificación de los usuarios y la transmisión de datos personales.

Desde Telefónica inciden en que la privacidad de los datos individuales de sus clientes es “de máxima prioridad” y remarcan que el proyecto del INE, al utilizar datos estadísticos anonimizados y altamente agregados, no contiene registros individualizados vinculados a personas físicas, no siendo posible su identificación. “En consecuencia no se pone en riesgo su privacidad”, aseguran a Europa Press.

Además, la compañía remarca que la iniciativa es conforme a la normativa de Protección de Datos, que no resulta de aplicación a la información anónima inclusive con fines estadísticos o de investigación, ni vulnera la ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas

“En consecuencia, la anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente, tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones”, afirman.

En esta línea, Orange también explica que se hace un proceso de anonimización que impide cualquier identificación de usuarios, por lo que no se transfiere ningún dato personal, sino atributos como número de personas en una zona geográfica. “No se puede reidentificar, porque siempre hay un mínimo de agregación para poder facilitar dichos datos”, resalta la compañía gala.

Así, añade que se trata solo de un cambio tecnológico, ya que este tipo de datos ya se ofrecían vía encuestas y ahora con la tecnología se puede hacer con menor incertidumbre, con ahorro de costes frente a encuestas al uso y respetando lo recogido en en el artículo 89 de la RGPD, la normativa de privacidad de le UE

Por su parte, desde Vodafone también subrayan a Europa Press que son datos “totalmente anonimizados” a través de Vodafone Analytics, que no incluyen datos personales y que únicamente permiten saber el número de dispositivos que hay conectados en un momento concreto a una antena concreta, sin que se conozca el flujo de los mismos.

Además, agregan que a diferencia de lo que ocurre con otras aplicaciones, ellos no utilizan el GPS ni tienen el permiso de los usuarios para acceder a otra información, e informan de que el usuario puede utilizar la aplicación de ‘Mi Vodafone’ para solicitar que no se recabe este dato de conexión a la antena.