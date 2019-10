El Midayu no tiene ni un patrocinador

Resulta inexplicable que un club que cuente en sus filas con Teresa Perales, Michelle Alonso y Judit Rolo, entre otros muchos, no tenga el apoyo de ningún patrocinador privado. Tristemente, esa es la realidad, a día de hoy, del Club Midayu Tenerife, equipo en el que militan algunos de los mejores nadadores y nadadoras paralímpicos del planeta. Ni una sola empresa apoya económicamente al club que encabeza José Luis Guadalupe y la temporada está comenzando en estos momentos, por lo que resulta fundamental reunir unos 40.000 euros para afrontar con garantías un curso que cuenta como gran cita los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Guadalupe, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, se muestra frustrado por no encontrar ese apoyo que tanto necesitan sus deportistas para poder afrontar una campaña tan importante: “Contamos con Teresa Perales, que está con nosotros y es un buen reclamo para captar patrocinadores, pero es muy complicado. Hemos tocado muchas puertas y las empresas van a lo seguro, que es el fútbol y el baloncesto. Tenemos que acudir a varios eventos internacionales si queremos hacer las mínimas para Tokio”, indica el entrenador de Michelle y de Judit.

Asegura estar en negociaciones con “varias empresas que ya colaboraron con nosotros, pero, a día de hoy, no tenemos nada”, indica resignado. “Solo contamos con los recursos de los propios deportistas y lo que se puede recabar en cuotas de los 37 nadadores que pertenecen al club”, añade.

Obviamente, con esa irrisoria cantidad de ingresos, será muy complicado que nadadoras de primerísimo nivel internacional, puedan preparar los Juegos Paralímpicos de Tokio con total tranquilidad. “Nosotros tenemos que afrontar los pagos inicialmente y después, recuperamos un 70 o un 80 por ciento de lo invertido con las ayudas que nos aportan las instituciones públicas. Cuesta mucho y esta es la misma situación que sufren los otros clubes que no son de fútbol o baloncesto de primer nivel. Encima nosotros no tenemos en el Cabildo el reconocimiento de equipo de élite, por lo que no podemos optar a las subvenciones nominadas. Esto es una merma importante y cuesta bastante sacar el presupuesto de cada año”, lamenta Guadalupe, quien hace un llamamiento a que haya empresas que estén dispuestas a apoyar a deportistas como Michelle Alonso, bicampeona paralímpica, así como múltiples campeona del mundo, de Europa y nacional.