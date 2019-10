Frente común de sindicatos y patronal para proteger el empleo turístico

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y las centrales sindicales UGT Canarias y Sindicalistas de Base (SB) han acordado hacer frente común para tratar de garantizar el empleo en el sector de alojamientos turísticos en Canarias tras la quiebra de Thomas Cook. La afección de la caída del segundo turoperador en importancia en el Archipiélago incide directamente sobre el 25% de las plazas previstas en esta temporada de invierno, la que en Canarias constituye la temporada alta.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal; el secretario general de Hostelería de UGT Canarias, Francisco González, y el secretario general de SB, Manuel Fitas, han coincidido en su análisis en este ámbito y consideran que la clave para tratar de mantener los puestos de trabajo que pudieran verse afectados por la caída del turoperador reside en la conectividad de las Islas, involucrando a las diferentes administraciones para que se activen las plazas aéreas que sustituyan a las previstas por Thomas Cook para la temporada de invierno.“Es muy importante que logremos rellenar con otras aerolíneas y turoperadores el importante hueco que deja Thomas Cook”, apuntó Marichal, quien aseguró que su organización empresarial está preocupada también por amortiguar esta situación en su afección al empleo. Para ello, Marichal recordó que se está trabajando junto a las administraciones públicas en un paquete de medidas que permitan a las empresas más afectadas protegerse del impacto de esta quiebra con el fin de salvaguardar el empleo en temporada alta. Entre las medidas ya confirmadas por el propio Gobierno de Canarias está el aplazamiento durante un año del pago de las cuotas de la Seguridad Social para aquellas empresas que tengan mayores problemas de liquidez.

Desde Sindicalistas de Base, Manuel Fitas consideró que se debe hacer un mapa de las empresas afectadas, al no tener una repercusión lineal en el sector, concentrándose en mayor y menor medida según sea la cadena hotelera o empresa del sector. Considera que es necesario estimular medidas destinadas a mantener el empleo, “teniendo en cuenta que ambos convenios sectoriales establecen un colchón de eventualidad de entre el 35% y el 40% de la plantilla”. Esto “hace difícil la repercusión del empleo fijo; tampoco la justificación de ningún ERE, aunque sí con contratos eventuales que no se renovarán o no se sustituirán a su finalización”.

El sindicato entiende que “los grandes beneficios acumulados por las empresas del sector alojativo en Canarias no deben suponer problemas de liquidez para hacer frente al pago de las nóminas mensuales de su personal, salvo el evidente caso de los hoteles Sunwing en Canarias, gestionados directamente por la división nórdica de Thomas Cook”.

Por su parte, las aerolíneas van a enfrentarse a una ralentización del crecimiento del tráfico aéreo durante la temporada de invierno, hasta un 1% aproximadamente, como consecuencia de la incertidumbre provocada por la inestabilidad política en España, el brexit, la desaceleración de los principales mercados emisores y la transformación hacia un modelo más sostenible, según pronosticó ayer la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). El presidente de ALA, Javier Gándara, lo dijo ayer a pesar de los buenos resultados de este verano.