Herido grave un niño de 12 años tras practicar el popular ‘reto del fuego’

El popular ‘reto del fuego’ tiene una nueva víctima. En esta ocasión, un niño de Michigan (Estados Unidos) de solo 12 años, quien resultó herido grave debido a quemaduras de segundo que ahora tiene en todo su cuerpo tras completar el peligroso challenge con un amigo con la idea de colgarlo luego en sus redes sociales.

La madre del pequeño, Tabitha Cleary, pidió a la sociedad que “nadie intente hacer estos retos que se ven en Youtube, por que no vale la pena arriesgar su vida por algo así”. Cleary aseguró a la cadena NBC News que su hijo podría haber sufrido heridas más graves. Fue la progenitora quien socorrió al menor y lo trasladó al hospital.

A Michigan mother whose 12-year-old son was badly burned after a friend set him on fire in a social media stunt, is warning others about the “fire challenge.” https://t.co/hn0yyyNac3

— NBC News (@NBCNews) October 4, 2019