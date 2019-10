Ismailah, el canario que emocionó a ‘Got Talent’ con su historia de superación: “Eres un ser especial”

“Me llamo Ismailah, vengo de Las Palmas de Gran Canaria y la verdad es que es un palizón de viaje. Me he tenido que levantar a las cinco de la mañana. Mi sueño es cantar”. Con estas palabras, se presentaba anoche en el plató de Got Talent el grancanario, quien desde niño encontró en la música su forma de expresión.

Ismailah, que sufre una discapacidad porque “tuve problemas de corazón”, reconoció a los miembros del jurado que empezó a cantar antes que hablar. “Desde pequeño tarareaba Mecano porque no sabía hablar desde el principio”, explicó. Sin embargo, cuando el aspirante inició su actuación, el público quedó inmóvil y emocionado ante la ternura que desprendía Ismailah interpretando la canción de Víctor Manuel Solo pienso en ti.

La primera en valorarle fue Paz Padilla quien, con lágrimas en los ojos, aseguraba que “me ha gustado mucho tu canción, aunque a mí me pone triste. Viéndote a ti cantarla me alegra muchísimo porque sé que a ti te hace feliz. Eres un ser especial y haces feliz a los que están a tu vera”. Risto Mejide, por su parte, indicó que “con la música nos ha dado una lección de vida”. Finalemente, el cantante grancanario volvió a su Isla con los cuatro síes.