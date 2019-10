La enternecedora interrupción a esta presentadora de informativos en pleno directo

Con toda la naturalidad del mundo. Así se tomó la presentadora de los informativos de la cadena MSNBC, Courtney Kube, la irrupción de su hijo en pleno directo. Este invitado improvisado apareció en el plató, se coló en el plano y fue directamente a hablar con su mamá. Las imágenes han dado la vuelta al mundo gracias a la cadena, que compartió en Twitter lo vivido.

Sometimes unexpected breaking news happens while you’re reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6

— MSNBC (@MSNBC) October 9, 2019