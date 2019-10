Marichal (Ashotel): “El plan de choque de Madrid es insuficiente”

El presidente de la patronal turística Ashotel, Jorge Marichal, arremetió ayer sin rodeos contra el plan de choque elaborado por el consejo interministerial bajo la coordinación de la ministra del ramo, Reyes Maroto, y que será aprobado en Consejo de Ministros este viernes. “Es claramente insuficiente y poco adaptado a la realidad de Canarias”, declaró Marichal 24 horas antes de que el Gobierno central apruebe el paquete de medidas.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, informó ayer de que las medidas aprobadas en el último Consejo de Gobierno para combatir los efectos en el Archipiélago de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, se han puesto en marcha. Estas acciones buscan “incrementar la conectividad, evitar la pérdida de puestos de trabajo y aliviar económicamente a las empresas afectadas”, según informó el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, recordó que a las acciones del Gobierno regional, se suman las adoptadas en la Comisión Interministerial del Ejecutivo central, con 300 millones para toda España y “con reflejo especial” en Canarias. Añadió que las 13 medidas estatales, anunciadas y explicadas por el Ministerio de Turismo, se aprobarán en un Real Decreto ley este viernes en el Consejo de Ministros.

En el caso de las que ha impulsado el Gobierno de Canarias con sus fondos, en el marco de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, se encuentra el refuerzo de la promoción en los principales mercados emisores con 2 millones de euros y la mejora de la conectividad aérea con el extranjero. Hasta ahora se han recuperado el 58% de las plazas que se habían perdido tras la quiebra del turoperador en las conexiones aéreas con el Reino Unido. Asimismo, desde la empresa pública Promotur Turismo de Canarias, se han trazado una serie de medidas excepcionales, tales como intensificar los contactos y gestiones con todas las aerolíneas para cubrir “cuanto antes” el hueco de plazas aéreas dejado por la firma Thomas Cook. Por otro lado, desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se destinarán unos 2 millones de euros para políticas activas de empleo que parten de la articulación de un plan para impulsar el empleo en los sectores de hostelería y turismo (fuera del programa PIEC de este año 2019) en los municipios más afectados por la quiebra de Thomas Cook.

El objetivo de estas acciones es el de mantener el empleo en las empresas afectadas que presenten ERTE o reducciones de jornadas con compromiso de recuperación de las jornadas completas, de tal forma que a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) se articularán programas específicos de formación para el empleo. Además de esto, los trabajadores de las empresas que entren en proceso concursal por la quiebra del turoperador y se vean abocadas a un ERE extintivo, podrán acogerse a ayudas de 500 euros durante tres meses por trabajador.

Por último, en la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (al que se adscribe la Agencia Tributaria Canaria) trabaja en la definición de las empresas canarias y su facturación afectadas por la quiebra para que en el siguiente pago trimestral del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), el que corresponde abonar en el mes de octubre (el tercer trimestre de 2019), se proceda al aplazamiento de los abonos de IGIC afectados. Este trabajo de selección de las empresas se realiza en coordinación con la Administración de la Seguridad Social.

Marichal se opone

Sin embargo, a pesar de esto, el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, dijo ayer que el plan de choque diseñado por el Gobierno de España para hacer frente a la quiebra de Thomas Cook es “claramente insuficiente y poco adaptado a la realidad de Canarias”. Marichal, que hace unos días alabó estas medidas, cree ahora que aún hay tiempo antes del viernes, fecha en que se aprueba en Consejo de Ministros, para incluir nuevas medidas y urge a los representantes canarios “hacer valer en Madrid” la realidad de las Islas, su condición ultraperiférica y su mayor dependencia del transporte aéreo frente a otros destinos afectados.

Sobre la rebaja de tasas aeroportuarias, señaló que realmente lo que ha hecho Aena es bonificar al pasajero y no a la operativa de vuelo para levantar aviones, es decir, no se quita el coste fijo que representa la tasa por aterrizaje, sino a la variable que está sujeta a la ocupación del avión. “Lo que necesitamos con urgencia son aviones, los turistas ya los tenemos, quieren venir, nos conocen, pero no tienen cómo”, explicó.

A esta rebaja anunciada se suma la de las tasas de Enaire (las que gravan el uso de la ruta aérea) que se aplicarán a partir del 1 de enero. “Eso en Canarias es absurdo, estamos ya inmersos en nuestra temporada alta, esa medida la necesitamos ya”. “No digo que lo aprobado por la ministra no sea positivo, pero sin duda y a todas luces es insuficiente. Otra de las medidas anunciadas tiene que ver con la partida de 300 millones que integra este plan de choque, de los cuales 200 van destinados a conceder créditos en condiciones ventajosas para aquellas empresas que tengan problemas de tesorería. “Eso está muy bien, sin duda, pero realmente no es ningún regalo, son créditos que se pagarán”, indicó Marichal.

En cuanto al empleo en el sector, explicó que la medida dirigida a rebajar cuotas de la Seguridad Social para los fijos discontinuos no es casi aplicable en Canarias. “Esta es una modalidad contractual apenas usada en estas Islas, ya que nuestro destino abre todo el año, no como Baleares, que la temporada es solo de seis meses y sí la usa”, apuntó.

Respecto a la medida anunciada para incentivar la promoción, apunta que “no necesitamos decirle a los británicos dónde estamos, porque lo saben perfectamente, lo que interesa es que esos británicos vengan a un precio razonable y que haya aviones que los traigan”, insistió.

Un total de 33.400 turistas fueron repatriados desde España tras la quiebra de Thomas Cook en el marco del plan activado por el Gobierno, informó el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.

“Entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre unos 33.400 turistas fueron repatriados mediante 177 vuelos, que procuró la autoridad de aviación civil británica”, indicó Ábalos en declaraciones a Efe y El País en Dubái, donde se encuentra en visita de trabajo.