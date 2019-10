Roberto Ucelay Jorge: “Nuestras leyes urbanísticas siguen siendo tan complejas que los inversores pierden la paciencia y se van”

Roberto Ucelay Jorge (Las Palmas, 1975) acaba de ser elegido para un segundo mandato como presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife. Le esperan otros cuatro años de trabajo intenso, al frente de una organización empresarial y profesional poderosa, con más de 500 afiliados. La élite. Su jurisdicción va desde la modesta Fasnia a la pujante localidad de Santiago del Teide. Roberto y su familia poseen edificios turísticos en Playas de Fañabé, la urbanización que su conocido y apreciado entorno creó. Lleva diez años gestionando sus tres hoteles familiares. Estudió ADE en Barcelona y obtuvo un MBA por Esade. Ha trabajado durante 20 años en distintas empresas. Y es consciente de lo que le puede ocurrir al turismo y al sector servicios en Canarias. Él prefiere hablar de Tenerife.

“Efectivamente, vivimos una situación difícil y a nadie se le oculta que se aproxima una crisis internacional”.

-Que ha empezado con el brexit y continúa con la quiebra de Cook.

“No sólo eso, estamos inmersos en una guerra comercial terrible entre China y Estados Unidos; y para el sector agrario también sería malo una libra a la par con el euro. Ni Boris Johnson ni Donald Trump son previsibles; y la quiebra de Thomas Cook en Gran Bretaña es una consecuencia de la crisis que en el Reino Unido ha supuesto el brexit. Todo está encadenado”.

-Nos invade la incertidumbre, entonces.

“Exactamente; y lo peor de todo es que no sabemos qué va a pasar realmente a muy corto plazo”.

-Pues que parece que viene otra crisis.

“Vamos a ver el alcance que tiene, porque el problema no está sólo en el Reino Unido. Pero lo que realmente me preocupa, y a todos, como ya ha advertido el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, es el problema de la conectividad. Aviones que vengan a Canarias y compañías aéreas canarias bien colocadas en el mundo del turismo, que nos garanticen la llegada de visitantes. Y un sector privado que empuje. Y, naturalmente, la ayuda de las administraciones públicas”.

-Yo pienso muchas veces que aquí no hay verdaderos empresarios.

“No, eso no es justo decirlo. Sí hay empresarios y muy buenos. Y gente que quiere diversificar su actividad. Pero el de la aviación, por ejemplo, es un negocio muy complicado. Podríamos, sin embargo, lograr aportaciones moderadas individuales para crear compañías que compaginen el tráfico regular internacional con el chárter”.

-Binter podría ayudar.

“Pues claro que podría; Binter tiene mucha experiencia en la operativa aérea”.

-Tenemos los mimbres para destacar como estación turística privilegiada, ¿no crees?

“Claro, y la mejor planta hotelera del mundo, con hoteles muy nuevos y otros reformados. Los apartamentos turísticos se han transformado de manera muy conveniente. Mira, los empresarios que no se renuevan se mueren y aquí se ha llevado a cabo una gran labor en la renovación de la planta turística, pero no todo está hecho”.

-Ustedes han conseguido cambiar algunos reglamentos de la ya vieja ley del turismo en Canarias.

“Sí, porque existían textos anacrónicos que se han reformado, vía reglamentos, pero queda mucho todavía por hacer, como un convenio de regulación de espacios turísticos para que las administraciones se mojen; y para que estos espacios no se queden viejos”.

-Ahí tienes a Ten-Bel, una pena. Y fue el top en Europa.

“Por ejemplo: lo que fue y lo que es ese lugar. No hay derecho. Ni siquiera está recibida la urbanización a estas alturas”.

-Hay ayuntamientos y ayuntamientos en el sur de Tenerife.

“Por supuesto, existen municipios como Adeje, Guía y Santiago del Teide que van muy bien; también Arona, que lo pasó muy mal y han logrado enderezarla. Arona tuvo muchos asuntos judicializados que se han ido solucionando. Pero existen instalaciones, como el nuevo puerto de Granadilla, que no tienen ningún servicio: ni siquiera un puesto de fronteras, nada. Yo creo que se hacen grandes obras, pero luego no se dotan de servicios y esto no debería ocurrir”.

-¿Lo pasarán muy mal los hoteleros que dependían de Thomas Cook?

“A pesar de las ayudas pactadas con las administraciones lo pasarán mal los próximos doce meses”.

-¿Y se deteriorará el destino por esa causa?

“Espero que no. Ni el hotelero, ni el extra hotelero, ni el comercial, ni el de la restauración. Tenerife tiene seis estrellas Michelín; cinco de ellas están en el Sur. Hay centros comerciales de primerísima categoría. Si logramos garantizar la conectividad saldremos adelante”.

-¿Das importancia al sector primario?

“Por supuesto. Consumir el producto fresco es fundamental. Tenemos que potenciarlo al máximo porque el producto fresco, nuestra fruta, nuestros quesos, nuestros vinos, todo eso lo valora el turista como nadie”.

-¿Qué es para ti el ocio?

“Todo lo que no sea dormir en un hotel”.

-¿Y tenemos suficiente?

“Claro que sí, instalaciones en Tenerife como el Siam Park o el Loro Parque no las hay en ninguna parte de Europa. Y ahora se han estrenado o se van a estrenar, en el sur de Tenerife, espectáculos de primerísima categoría, como Scaldals, en el hotel Victoria, o el Vulcan Hall, en las Pirámides de Arona. Espectáculos de primera categoría internacional. Pero necesitamos más y también que no se pongan tantas pegas cuando un empresario quiera organizar un espectáculo exterior con un invitado de fama mundial. Porque las pegas administrativas son los peores enemigos de ese ocio tan necesario”.

-¿El urbanismo en Canarias tiene remedio?

“El urbanismo, su regulación, es un caos. Leyes que se contradicen, dependencia para cualquier gestión de varias administraciones, incapacidad de los ayuntamientos para conceder permisos medioambientales que les corresponden por la modificación de la ley que regula el suelo. Si no tienen capacidad, ¿por qué no delegan en el Cabildo o en la propia consejería? Todo menos retrasar los proyectos. Hay algunos municipios en los que la licencia para una obra menor se retrasa más de seis meses. Pero es que algunas licencias de urbanismo han llegado a tardar dos años y medio, porque empiezan a generarse informes contradictorios al depender estas licencias de varias administraciones. Esto no hay quien lo resista; por eso muchos inversores pierden la paciencia y se van”.

-O sea, que el reto será reducir estos tiempos.

“Claro, es uno de nuestros grandes retos. Y también que se aclaren con la política medioambiental. Existe un excesivo afán de regularlo todo y esto nos acabará convirtiendo en un destino mediocre”.

-¿Cuál es la aportación del ocio al PIB en el Sur?

“No tengo el dato a mano, pero es muy alta y ha subido mucho desde el año 2008”.

-¿Y cuál es la edad ideal de nuestro turismo?

“No, no, a mí la edad me da igual. Yo prefiero, en general, al turista que valore el destino y que se deje el dinero aquí. Hay gente joven que se gasta mucho dinero y la gente mayor también se lo puede gastar. Por eso tenemos que ofrecer alojamientos de calidad, que los tenemos, y ocio de calidad, que lo estamos generando muy deprisa. Y que valgan para todos”.

-El tejido empresarial, al que tú representas en la zona más pujante de la isla de Tenerife, ¿es consciente de todo lo que dices?

“Sí, y está muy comprometido con su tierra, pero también es consciente de que nos venden infraestructuras que no son ciertas. Hablamos de un anillo insular, ¿pero qué pasa con el desdoblamiento del tramo, importantísimo, de Icod al Puerto de la Cruz? No existe nada previsto para él. El aeropuerto del Sur se ha quedado pequeño, hace falta una terminal corporativa y un hangar de reparación de aviones que no nos haga depender de que envíen un repuesto o un mecánico de otro destino cercano. Tenemos empresas privadas dispuestas a montarlo, como se han montado ya simuladores de vuelo y escuelas de pilotos privadas. Pero necesitamos el apoyo de AENA y la presión en favor de esas iniciativas de nuestra administración canaria”.

-¿Qué te sugiere el cero energético reciente?

“Pues un caos. Con otro desastre como el que ocurrió se cargan el destino. Dimos una imagen exterior penosa y alguien tiene que pagar por esto. No se informó de lo que estaba ocurriendo, por lo que no pudimos planificar nada. No funcionaba ningún servicio, ni datáfonos, ni neveras, ni cocinas, ni cajeros. Hubo gente que se quedó un día sin comer. Pero lo lamentable fue la falta de información de Red Eléctrica; repito que un absoluto desastre”.

-Muchos miembros del sector turístico se refieren al tema de la formación de los profesionales. ¿Tenemos un problema?

“Cuando se quejan algunas personas de que en el sector turístico trabajan muchos extranjeros no se dan cuenta de que los canarios no están preparados, en general. Ni la juventud quiere trabajar, ni tampoco se siente capacitada. No hablan idiomas, no están formados y las escuelas de turismo, que hacen una buena labor, son escasas, jamás suficientes”.

-Los idiomas han sido siempre nuestra gran asignatura pendiente.

“Estamos empeñados en firmar convenios con ayuntamientos y consejerías para mandar a los jóvenes trabajadores a aprender inglés, pero no a Londres, sino a pueblos pequeños donde no puedan reunirse con otros españoles. Es preciso montar una estrategia para garantizar que los chicos aprendan idiomas, en un par de meses, en los propios países de origen de esos idiomas. Con dos meses intensivos sería suficiente, ya lo practicarán cuando regresen. Es uno de nuestros grandes retos pendientes. Pero los empresarios necesitamos exenciones en las cuotas de la Seguridad Social y comprensión y ayuda de las administraciones”.

-También tenemos pocas playas.

“Y pocos puertos deportivos. Si vamos a desarrollar las competencias de Costas en el nuevo Estatuto, que se firmen de una vez estas y otras transferencias. ¿A qué esperan? No tenemos playas suficientes, ni otras zonas de baño acondicionadas. Nos hemos acostumbrado, desde tiempo inmemorial, a vivir de espaldas al mar”.

-No quiero terminar sin hablar del comercio. Un desastre en el Norte, con alguna excepción, pero en el Sur, una maravilla.

“Hombre, existen centros comerciales de primer orden y yo diría que de lujo. Y se están creando más. En esto hemos progresado muchísimo y no tengo duda de que este es otro atractivo que aporta calidad al destino”.

(Bien, pues Roberto Ucelay Jorge ha sido reelegido por otros cuatro años para regir los destinos del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, cuyo impulsor fue Pedro Suárez, al que yo le tengo mucho afecto. Le deseo suerte, porque son más de 500 los afiliados a esta asociación que también celebra cursos, seminarios, conferencias, relativas a todos los sectores que representa, y cuenta con un consejo asesor que aconseja convenientemente a su presidente y directiva. Suerte y a ver si las nubes negras o grises se disipan).