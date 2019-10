Se enteran de que son hermanos cuando ella se queda embarazada tras ocho años juntos

Esta insólita historia tiene su origen en Reino Unido. Allí, un joven de 24 años y su esposa, de 25, han descubierto que comparten el mismo padre después de ocho años juntos. Y, por si fuera poco, esperan un hijo en común, cuyo nacimiento está previsto para el próximo mes de marzo. “Hemos descubierto que compartimos el mismo padre”, escribió el chico en el foro reddit, donde quiso compartir su extraña situación.

“Ni siquiera estoy seguro de qué hacer excepto quizás asegurarnos de no tener más hijos biológicos”, explica. La pareja no quiere abortar porque ella “no cree” en ello aunque están preocupados por las posibles “complicaciones de salud durante su vida”. A su vez, asegura que no quieren “separarse” porque “los sentimientos entre ambos no han cambiado”. Se conocen desde el comienzo de los estudios en el colegio y han “compartido juntos épocas duras”.

