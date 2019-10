¿Son sanas las tortillas envasadas? Esta es la mejor que puedes comprar en el supermercado

La tortilla de papas es, desde hace mucho tiempo, el santo y seña de la cocina española. Un emblema de la gastronomía patria que luce esplendoroso allende los mares y que ha sido bendecido por los mejores chefs. Se trata de una receta tan sencilla como exquisita, que se elabora con tres o cuatro ingredientes (dependiendo de si eres concebollista o sincebollista) y que desde hace algún tiempo se vende envasada en los supermercados. ¿Se trata de una alternativa saludable? ¿Cuál es la mejor tortilla de patatas que podemos encontrar en las grandes superficies?

En realidad, antes de responder a estas preguntas deberíamos plantearnos si la receta tradicional podría formar parte de una dieta saludable. “Como pasa con casi todo, la salubridad o no de la tortilla de patatas va a depender del resto de la alimentación, así como de los hábitos que la rodeen”, explica el dietista-nutricionista y divulgador Daniel Ursúa. “Dicho esto, no debemos olvidar que las patatas no tienen una alta densidad nutricional, el huevo es un alimento proteico y el aceite (aunque sea de oliva) en fritura aumenta considerablemente la carga energética de cualquier plato”, añade.

Puedes leer el artículo completo de El Español aquí.