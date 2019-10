Canarias prevé cerrar el año con 5 millones de turistas británicos

Canarias acudirá a la próxima edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre, con el objetivo de cerrar el año con cinco millones de turistas británicos, a pesar de las incertidumbres generadas por la quiebra de Thomas Cook y una nueva prórroga del brexit. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, junto a la directora gerente de Promotur, María Méndez, presentaron ayer los detalles de la presencia canaria en la WTM y la campaña promocional que se llevará a cabo coincidiendo con esta feria, además del Pabellón que representará a las Islas.

La consejera destacó que la WTM es una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo y Canarias acudirá con el lema Pase lo que pase, seguiremos siendo amigos (Whatever happens, friends will be friends), apelando a la relación de amistad histórica que siempre ha existido entre Canarias y el Reino Unido, principal mercado turístico del Archipiélago.

Yaiza Castilla añadió que en un escenario marcado por la reciente quiebra del turoperador Thomas Cook, así como por la nueva prórroga del brexit, se genera una incertidumbre que puede afectar a las reservas del mercado británico, de ahí que Canarias quiera aprovechar su presencia en la 40ª edición de la WTM para “seguir sentando las bases en el mercado británico y que vean que seguimos siendo los mismos”.

También se aprovechará la feria para lanzar, por primera vez, una campaña promocional que se desarrollará en el marco de la WTM y en medios digitales durante los meses de noviembre y diciembre, recordando a los británicos que Canarias “siempre ha sido su destino favorito” y con la que se espera tener más de 32 millones de impactos en el Reino Unido a nivel digital. La campaña tendrá un coste de 225.000 euros.

Por otro lado, la consejera señaló que la World Travel Market será también una “oportunidad única” para mejorar la conectividad aérea con las Islas y conocer los planes de negocio que tienen compañías aéreas como TUI, Jet2 o British Airways, así como su capacidad y visión de crecimiento con respecto a Canarias.

Turisfera estrena junta directiva con Antonio López al frente

Turisfera, Clúster de Tenerife de Innovación Turística, ha elegido recientemente su nueva junta directiva, encabezada por Antonio López, expresidente de Segittur y CEO de Tourism Data Driven Solutions. López es reconocido por liderar el proyecto de destinos turísticos inteligentes en Segittur de 2012 a 2017, según Hosteltur.