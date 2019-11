Compromiso de enmendar el presupuesto de Canarias para incluir al Balneario

La Plataforma en Defensa del Balneario mantuvo ayer una reunión con el diputado regional de Podemos, Paco Déniz, para abordar la situación en la que se encuentra el Balneario de Santa Cruz después de que DIARIO DE AVISOS desvelara que el anterior Gobierno de Canarias dejara sin dinero y sin proyecto la recuperación del inmueble, incumpliendo sus promesas. De la reunión, la Plataforma se ha ido con el compromiso de Podemos de negociar con el PSOE una enmienda a las presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020, un texto en la que se recoja algún tipo de partida para cubrir los trabajos de rehabilitación del Balneario.

El portavoz de la Plataforma, Ángel López, se reunirá hoy con el Cabildo de Tenerife, con el mismo objetivo, recabar de nuevo el apoyo que la Corporación insular ya mostró en la legislatura pasada. “Es un nuevo grupo de gobierno y dado que no se ha movido nada, queremos constatar el apoyo y empujar para que las administraciones no se olviden”. López es consciente de que el Balneario es competencia del Gobierno de Canarias, pero también de que cuánta más gente apoye su recuperación más probabilidades hay de que el proyecto salga adelante.

“Queremos hacer una reunión a cuatro bandas, con Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento de Santa Cruz y Plataforma. Sabemos que la alcaldesa, Patricia Hernández, ha mostrado interés por esta reunión y también la primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, nos ha expresado su apoyo”, explicó el portavoz del colectivo que defiende al Balneario. “No solo queremos que nos muestren apoyo sino organizarnos de alguna manera para conseguir el objetivo que no es otro que lograr rehabilitar esta parte de nuestro pasado”, añadió .

Esta misma semana se conocía que no hay dinero, ni proyecto, ni encomiendas de ningún tipo. Así lo explicó el actual director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido. De esta forma, las promesas expresadas tanto en las reuniones con el Ayuntamiento de Santa Cruz como con los vecinos de Anaga, incluso el anuncio de llegar a los dos millones de euros más para afianzar la estructura del Balneario, se quedaron en papel mojado.

Pulido, uno de los responsables de la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020, explicó que, “hemos revisado todo el proceso y lo único que hay son los estudios previos de la estructura del inmueble, pero el millón que se destinó en 2018, no se gastó, se perdió, y la encomienda de gestión a Gestur, con el incremento de un millón, nunca se materializó”, detalló Miguel Ángel Pulido.