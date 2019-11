Detienen a una mujer que colgó a su perro desde un balcón y le dio una paliza

View this post on Instagram

بابت موردی که امروز اعلام شده بود در اتوبان بابایی شهرک بهشتی سگ رو نجات دادیم با کمک تمام حامی های محترم و همکاری زیاد مقام محترم انتظامی و قضایی و نیروی انتظامی این فیلمم گذاشتم خیال همتون راحت بشه About the recent case of animal cruelty that got viral in social media which took place in Beheshti complex in Babaei highway. We managed to rescue the poor dog by the help of our animal protector friends and police force. I put this video for your peace of mind.